Mădălin Ionescu, infectat cu varianta Omicron. Vedeta nu s-a refăcut nici după 3 săptămâni

Cunoscutul prezentator a ajuns în stare gravă la spital, după ce inițial crezuse că s-a vindecat. Vedeta a descoperit că are pneumonie, plămânii săi fiind afectați în proporție de 15%.

Cristina Șișcanu, a avut o formă foarte ușoară, la fel și fiica lor, Petra. Din păcate, nu același lucru s-a întâmplat cu Mădălin Ionescu, care a făcut o formă mai gravă.

Chiar și așa vedeta a subliniat că este vaccinat de mai bine de cinci luni cu două doze, precizând că nu se aștepta să aibă probleme atât de serioase.

Mădălin Ionescu, în stare gravă după infecția cu Omicron. Cum se simte prezentatorul

„N-am mai postat nimic de trei săptămâni pentru că m-am infectat cu celebrul Omicron. Nu am mai răcit de 25 de ani, așa că m-a șocat destul de tare după ce familia mea s-a infectat cu Covid.

Am început să am și eu simptome. Boala a debutat furtunos, în urmă cu 20 de zile. În prima noapte am făcut aproape 39 de grade temperatură.

Am luat antibiotic, antiviral și antitermice și starea s-a ameliorat cu excepția unui hârșâit ușor, care mi s-a părut o reacție alergică la un medicament.

În a opta zi m-am trezit din nou cu temperatură, mi-au revenit simptomele sub o amenințare destul de gravă. Temperatura am controlat-o la 38, am făcut perfuzii, sunt vânat încă. Trei zile am avut din nou febră ca-n perioada Delta.

În a 11-a zi am ajuns la spital la Matei Balș! Mi-au făcut investigații și așa am aflat că am pneumonie! Plămânii erau afectați în proporție de 15 la sută.

Am urmat un tratament nou, cu un antibiotic special. Am slăbit 5 kg și am mai luat un virus sau o bacterie de la Petra, care a dus la inflamarea gâtului. Nu sunt refăcut”, a mărturisit Mădălin Ionescu pe pagina de .

Mădălin Ionescu, despre pandemia de coronavirus și virus

susține că infectarea cu noul tip de coronavirus se încadrează într-un top trei a celor mai stresante perioade din viața sa.

Vedeta s-a simțit neputincioasă și s-a gândit foarte mult la familia sa, de aceea în a 11-a zi a mers de urgență la Spitalul Matei Balș din Capitală.

Mădălin Ionescu susține că niciodată nu a afirmat că virusul din China nu există, ci mai degrabă că este vorba de o „poveste cu iz de servicii secrete”.