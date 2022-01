Mădălin Voicu se pregătește să devină bunic. Fiica sa, Ioana, a dezvăluit sexul și numele viitorului copil

Fiica lui Mădălin Voicu, cel care , trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții. Tânăra va aduce pe lume primul ei copil, iar totul va fi exact așa cum a visat ea mereu.

Sarcina Ioanei a fost învăluită în mister până acum când, ajungând în a șasea lună de sarcină, bruneta a decis să facă totul public.

Ioana Voicu a avut probleme în primele luni de sarcină

Viitoarea mămică spune că a ales să țină sarcina ascunsă din cauza problemelor cu care s-a confruntat la început. Perioada sa de graviditate nefiind una lipsită de probleme, mai ales în primele patru luni, atunci când tânăra a întâmpinat unele dificultăți care au cam doborât-o din punct de vedere psihic.

Însă după ce a primit asigurarea că bebelușul este bine și sarcina decurge ok, Ioana și-a luat inima în dinți și a anunțat pe toată lumea că urmează să devină mamă.

”A fost o sarcină cu mici urcușuri și coborâșuri… De asta sunt puțin mai atentă. A fost puțin mai greu în primele 4 luni. De asta am și făcut anunțul public acum, că nu am vrut până nu eram eu psihic ok. Nu a fost ceva foarte rău, dar deja sentimentele sunt profunde de când rămâi însărcinată și ești mai grijulie față de copil, nu de propria persoană. Am avut niște sperieturi”, a mărturisit Ioana Voicu, la Antena Stars, conform

Mădălin Voicu va avea o nepoțică

După ce a ocupat primul loc în rândul prietenelor sale la capitolul graviditate, Ioana Voicu se declară mai fericită ca niciodată.

Tânăra spune că nici dacă și-ar fi plănuit această sarcină lucrurile nu decurgeau într-o astfel de manieră. Micuța pe care o va naște, căci da, Mădălin Voicu va fi bunic de fată, în pofida dorinței sale de a primi un moștenitor băiat, va fi în aceeași zodia cu ea și va purta un nume special.

Ioana Voicu mărturisește că în urmă cu trei ani a visat numele pe care viitoarea sa fetiță îl va purta. Acela a fost momentul în care tânăra și-a promis că va ține minte numele visat și că-l va dărui primului său copil, care, conform dorinței sale, este fetiță.

”Toată lumea abia așteaptă”

”Iese taur ca mine. Nici dacă îmi programam nu ieșea atât de bine. Iese undeva până la jumătatea lui mai. Este fetiță! O va chema Annora. Am visat acest nume acum vreo trei ani de zile. Mi-a plăcut foarte mult acest nume, am căutat să văd dacă există măcar, când m-am trezit. Am zis că dacă o să am o fetiță așa o va chema.

Toată lumea este bucuroasă, entuziasmată, abia așteaptă. Și din gașca de prieteni sunt prima care o să dea startul. Tata era foarte sigur că este băiat și eu mă cert de trei ani cu el. Chiar și în direct am avut o dispută în care îi spuneam că eu când voi rămâne gravidă voi avea fată”, a mai spus fiica lui