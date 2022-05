Mădălina Apostol a apărut! Ce mesaj i-a transmis public Monicăi Gabor după ce a dat-o dispărută

Răsturnare de situație în cazul ”dispariției” Mădălinei Apostol, fosta iubită a omului de afaceri Nick Rădoi! Șatena a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook, răspunzând astfel preocupărilor despre absența ei din mediul virtual.

Mădălina Apostol, mesaj după ce Monica Gabor a dat-o dispărută

Doar că… nu doar faptul că n-a mai postat a început să îi îngrijoreze pe cei care o cunosc, ci mai ales imposibilitatea de a putea fi contactată. prin care i-a rugat pe cei care o cunosc să îi dea de veste dacă află ceva despre ea.

ADVERTISEMENT

Conform fotomodelului, Mădălina nu i-a răspuns la niciun mesaj din 28 ianuarie 2022, iar de atunci au trecut, după cum lesne se poate număra, câteva luni bune!

Nu este foarte clar de ce Mădălina a refuzat să nu ia legătura cu Monica, însă din toată această poveste, fosta doamnă Columbeanu nu pare să iasă tocmai bine. Nu e exclus ca Apostol să își fi dorit o perioadă în care să petreacă timp doar cu ea, ignorându-i până și pe cei mai buni prieteni, cum este cazul Monicăi.

ADVERTISEMENT

În urmă cu doar o oră, Mădălina a scris pe Facebook mulțumiri pentru cei care s-au preocupat pentru ea. A spus, totodată, că nu înțelege zarva care s-a produs în legătură cu dispariția ei.

„Mă simt obligată să răspund public”

Vedeta a mai mărturisit că voia să ofere niște vești frumoase despre ea, căci a pregătit niște surprize, însă, mâhnită de tevatura creată mai ales de postarea Monicăi, nu va mai face niciun alt anunț.

ADVERTISEMENT

„Vă mulțumesc tuturor pentru îngrijorări! Mă simt obligată să răspund public deoarece am primit foarte multe mesaje. Nu prea înțeleg de ce s a făcut atâta zarvă, având în vedere că eu nu am deranjat pe nimeni. Am decis să mi văd complet de viață. Totul este ok, I enjoy life!

Sunt puțin dezamăgită de presă, de Horațiu (n.r.: reporter la Antena 1) și de toate lucrurile ce s-au vorbit. Eu aveam de gând să vin cu niște vești extraordinare, dar m-am răzgândit. Cele bune tuturor! God bless you”, a scris Mădălina

ADVERTISEMENT

Ulterior, Monica Gabor a editat postarea de pe Instagram, mulțumind celor care s-au interesat de prietena ei.