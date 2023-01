Mădălina Crețan, declarații sfâșietoare, la trei luni de la moartea lui Nosfe: „Simt că trăiesc două vieți”. Cum a aflat Iris că tatăl ei nu mai este

Mădălina Crețan a făcut dezvăluiri emoționante, la trei luni de la moartea lui Nosfe. Soția artistului a mărturisit că trece prin numeroase stări, dar că încearcă să rămână puternică.

Mădălina Crețan simte că trăiește două vieți după moartea lui Nosfe

Mădălina Crețan a căutat o modalitate prin care să țină legătura cu comunitatea pe care și-a creat-o după . Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, a mărturisit că de trei luni, de când artistul s-a stins, simte că sunt „două suflete într-un trup”. De asemenea, ea poartă și verigheta cânărețului.

„Simt asta de aproape 3 luni, e mult și complicat de explicat și nu știu dacă e ușor de înțeles pentru toată lumea. Dar da, simt că trăiesc două vieți în una, că am două inimi în interior, că privesc și gândesc din două perspective, cu 2 minți diferite”, a spus Mădălina Crețan pe Instagram.

Soția lui Nosfe încearcă acum să ducă mai departe misiunea artistului. Timpul este scurt și zilele încărcate, Iris, fiica lor care recent face gimnastică de patru ori pe săptămână, în curând de cinci.

Soția lui Nosfe: ”Sunt bipolară”

Mădălina Crețan a mărturisit că ceea ce o face să reziste este gândul că Darius reușea să rezolve atât de mult lucruri, de altfel, munca asiduă a dus și la epuizarea cântărețului.

„Sunt bipolară, în sensul că acum cred că sunt ok și că pot, acum mă bușește plânsul, după aia mă ia disperarea și caut filmulețe și poze și miros parfum și mă chinui să accept.

După care mă gândesc că trebuie să pot, să merg mai departe, să am grijă de Iris, să mă asigur că nici viața mea, nici viața lui Darius nu au fost lăsate degeaba și că amândoi am avut și încă avem un rol și încerc să-l duc la bun sfârșit și pe al meu și pe al lui. Trec de o stare la alta”, a răspuns soția lui Nosfe unei persoane care a întrebat-o dacă este bine.

Fiica lui Nosfe știe că tatăl ei a murit

În ceea ce o privește pe Iris, micuța știe că Nosfe a murit. Mama ei i-a explicat că „Tati a plecat la Doamne-Doamne”, dar că legătura dintre ei rămâne în continuare. Cu ajutorul psihologului, Mădălina Crețan încearcă să-i explice fetiței cum stau lucrurile, dar aceasta îi simte lipsa părintelui său.

Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a făcut publică fotografia mesajului „Mi-e dor de tati!”, pe care Iris l-a scris pe o coală de hârtie.

„Dar cred, simt și sper că o să fie bine, pentru că e puternică, deșteaptă și primește ajutorul de care are nevoie. Îi este dor de tati zilnic și își exprimă acest sentiment cum știe și cum poate la vârsta asta”, a spus Mădălina Crețan vizavi de fiica sa și moartea lui Nosfe.

Mădălina Crețan: „Uneori n-aș vrea să fiu așa de puternică”

Celor care i-au spus că o admiră pentru puterea de care dă dovadă, Mădălina Crețan le-a dezvăluit că nu mai vede acest lucru ca pe o calitate.

„Deși am văzut această putere toată viața mea ca pe o calitate și m-am bucurat, cumva, de ea. Am avut și am momente în care mă gândesc că dacă nu aș fi fost așa de puternică, aș fi avut o viață mai ușoară sau n-aș fi trecut prin lucrurile prin care trec acum. Uneori n-aș vrea să fiu așa de puternică”, a spus soția lui Nosfe.

Cum face soția lui Nosfe față hate-ului

Chiar dacă sunt mulți cei care o susțin, Mădălina Crețan are parte și de hate. Recent încearcă să-i înțeleagă pe aceea care aruncă cu vorbe grele.

„Mama lui de hate. Că de nu m-am săturat de povestea asta incredibil de tare. Nu știu, îl ignor cât de mult și, cumva, încerc, atunci când nu pot să-l ignor, să-l înțeleg și să-l las acolo, în sufletul în care el este, să nu-l iau la mine în suflet.

Pentru că oamenii care aruncă asemenea cuvinte de ură către alți oameni nu fac decât să-și deschidă sufletul către noi și să ne arate ce e în sufletul lor, de fapt.

Atunci când mă afectează, pentru că uneori mă mai afectează, încerc să sap în mine și să-mi dau seama ce problemă am eu cu mine nerezolvată, care mă apasă și care permite săgeților din exterior să stârnească acele sentimente”, a declarat Mădălina Crețan.