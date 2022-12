Mădălina Crețan, mărturisiri în lacrimi după moartea lui Nosfe: “Este o traumă pe care încerc să o vindec”

La aproximativ două luni de la moartea lui Nosfe, Mădălina Crețan a făcut dezvăluiri în lacrimi, în cadrul unui interviu. Soția regretatului cântăreț a vorbit despre experiența de la Chefi la Cuțite, dar și despre proiectele neterminate ale artistului.

Mădălina Crețan a făcut mărturisiri în lacrimi, la aproape două luni de la moartea lui Nosfe

Soția regretatului cântăreț a făcut parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu la Chefi la Cuțite. Nosfe a fost și el concurent, dar în echipa lui Florin Dumitrescu. Cei doi au venit împreună la preselecții.

ADVERTISEMENT

La aproape două luni de la , Mădălina Crețan a făcut dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre experiența pe care a trăit-o în cadrul show-ului culinar de la Antena 1.

Mădălina Crețan a mărturisit că urmărește emisiunea și își amintește cu drag de cât de fericiți erau ea și Nosfe în acele momente.

ADVERTISEMENT

Inițial, cei doi au fost eliminați după bootcamp. Au revenit în emisiune după ce .

“Între noi doi și această emisiune s-a creat o conexiune, este un lucru pe care noi l-am dorit să-l facem împreună.

ADVERTISEMENT

Mă uit la emisiune pentru că îmi amintește mult de cât de bucuroși eram în perioada respectivă. (…)

Este adevărat că mai mult îmi doream eu să vin la Chefi la cuțite decât el, el era îndreptate mai mult spre sport și adrenalină.

ADVERTISEMENT

Atunci când am fost eliminați, am plecat amândoi spre casă, iar tot drumul nu am spus nimic.

A fost un moment foarte frumos pentru noi atunci când ne-au chemat înapoi, ne-am simțit speciali.”, a declarat soția regretatului artist în cadrul unui interviu pentru Antena Play, potrivit .

ADVERTISEMENT

Soția lui Nosfe a legat relații speciale de prietenie cu ceilalți concurenți de la Chefi la Cuțite. Mulți dintre aceștia i-au fost alături după decesul soțului ei, printre care și Florica Boboi, cea care a câștigat sezonul 10. Mai mult, aceasta a venit de la Paris pentru a fi lângă ea.

Mădălina Crețan: “ Nu mă interesează absolut nimic din tot ceea ce s-a scris”

În cadrul aceluiași interviu, Mădălina Crețan a spus că nu poate vorbi despre pierderea partenerului ei de viață.

Soția cântărețului nu este interesată de tot ce s-a scris de la moartea acestuia și încearcă să se vindece de trauma prin care a trecut la jumătatea lunii octombrie.

“Nu mi-a plăcut niciodată să plâng în public. Nu pot să vorbesc despre ce s-a întâmplat. Este o traumă pe care încerc să o vindec cumva. Nu pot să dorm…

Nu mă interesează absolut nimic din tot ceea ce s-a scris, nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată părerea oamenilor care nu ne-au cunoscut.”, a mai spus ea.

Ce planuri are Mădălina Crețan

Mădălina Crețan a mai dezvăluit că, la începutul relației, Nosfe i-a spus că nu crede că el și piese sale vor trăi foarte mult. Din acest motiv, femeia se trezește dimineața cu gândul că are o datorie față de proiectele lui.

Au rămas multe melodii care încă nu au fost lansate. Mădălina Crețan vrea să se ocupe de piese și simte că acest lucru o ajută.

“Cu siguranță este terapie faptul că mă ocup în continuare de proiectele lui, simt că încă lucrăm împreună și că mă ajută. Îl simt încă.

Am foarte multe planuri în cap, el își dorea să lanseze anul acesta un album aniversar și să facă un documentar cu toți prietenii lui, scria și o carte.”, a mai spus aceasta.

Iris, fiica Mădălinei Crețan și a lui Nosfe, știe tot ce s-a întâmplat. Micuța este conștientă că nimeni nu trăiește pentru totdeauna și îi este dor în fiecare zi de tatăl ei.

Colegii din Șatra Benz ai lui Nosfe sunt alături de cele două după această pierdere.

“Băieții sunt parte din viața noastră, sunt frații lui și frații ei.”, a mai spus Mădălina Crețan.