Mădălina, fosta ispita de la Insula Iubirii, îl acuză pe Dany Boy de agresiune sexuală. Cum se apără vedeta de la Antena 1: „Mai vrea şi pensie alimentară”

Este mare scandal în showbizz-ul autohton. Mădălina de la Insula Iubirii susţine că Dany Boy a agresat-o sexual, în timpul relaţiei lor. Blondina aduce acuzaţii grave bărbatului de care, cândva, a fost îndrăgostită.

Mădălina, fosta ispita de la Insula Iubirii, agresată sexual de Dany Boy?

Scandal fără precedent între Dany Boy, fost concurent la şi Mădălina, ispita pentru care a renunţat la relaţia de cinci ani pe care o avea cu Maria, fosta lui parteneră. Cei doi protagonişti s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt în Dominicană. Au trăit clipe de neuitat în Thailanda, iar ispita credea că a dat norocul peste ea şi că va trăi o iubire ca-n filme. Povestea lor de dragoste a fost ca în filme, doar că, susține ea, filme de groază, nicidecum romantice.

Ajunşi în ţară, după terminarea filmărilor la emisiune, lucrurile au început să se deterioreze între ei. Deşi Maria Covasa, fosta iubită a lui Daniel Ungureanu (numele din buletin al lui Dany Boy) a avertizat-o pe aceasta că bărbatul nu este deloc aşa cum pare, Mădălina a continuat să viseze. Ei bine, visele i s-au năruit la scurt timp, iar problemele au început să apară. De la certuri şi neînţelegeri din ce în ce mai dese, s-a ajuns, conform celor spuse de ea, la agresiune sexuală. Mădălina Maricuţ îi aduce acuzaţii foarte grave loverboyul, la scurt timp de la despărţire.

Contactată de FANATIK, fosta iubită a lui Dany Boy ne-a oferit detalii incendiare din timpul relaţiei sale cu cel care trebuia să îi facă viaţa un basm.

Vedeta de la Insula Iubirii: „A încercat să îmi facă un copil cu forţa”

După ce iubirea dintre ei s-a spulberat rapid, nu a mai rămas nimic frumos de spus unul despre celălalt. Cei doi foști parteneri acum aruncă cu cenuşă, care mai de care. Sătulă de toată situaţia în care se află, Mădălina s-a decis să dezvăluie cum a decurs relaţia dintre ea şi Dany. Blondina trage un semnal de alarmă tuturor femeilor care se vor mai cupla cu fostului ei iubit.

Mădălina de la Insula Iubirii a povestit pentru FANATIK că a fost agresată sexual de către , care în acel moment îi era iubit. Aceasta susţine că bărbatul a vrut să îi facă un copil cu forţa pentru a o lega de el pentru tot restul vieţii. Cu toate acestea, femeia a mărturisit că nu are dovezi în acest sens. Povesteşte că a fost prea speriată ca să facă demersurile legale necesare în acest sens.

„Din păcate nu am cum să dovedesc chestia asta. Am fost prea speriată ca să mă pot duce la poliţie. Există apelul în care eu am sunat-o pe mama lui în următoarea zi. I-am cerut să îmi dea bani pentru o pastilă de a doua zi. Eu nu mai plătesc pentru greşelile fiului ei. I-am spus că m-a agresat şi a încercat să îmi facă un copil cu forţa. Din păcate pentru el pot confirma asta şi celelalte femei care au mai fost cu el”, a declarat Mădălina Maricuţ pentru FANATIK.

Dany Boy nu este la singura abatere de acest gen

Mai mult decât atât, fosta iubită a lui Dany spune că bărbatul a procedat aşa cu toate partenerele lui. Ea afirmă că ştie cu certitudine acest lucru şi că fostul concurent de la Insula Iubirii acţionează în acest fel din doreinţa de a avea o familie.

Din spusele ei, se pare că tânărul are o aşa numită ”schemă” pe care o foloseşte cu toate partenerele. Aparent, cele care îi trec prin pat fostului participant la show-ul de televiziune, se pot alege cu o sarcină dorită sau nu.

„Violate nu. Cred că nu şi-au dat seama pe moment. În frica aia nu îţi mai dai seama că se întâmplă. Nu ştiu să spun dacă cu toate s-a întâmplat asta, dar ştiu că el încearcă să ne lege pe toate de el cu un copil. Şi pe noi fostele, şi actualele şi viitoarele. El îşi doreşte o familie, că este mare om. Şi pe Maria a încercat să o lege de el cu un copil. Nu ştiu dacă a agresat-o sau nu, dar ştiu că a încercat şi ei să îi facă un copil. A spus şi ea lucrul ăsta la Insulă”, a continuat fosta ispită.

„Mama lui voia să îl iert”

Gravele acuzaţii nu se opresc aici. Mădălina duce ”lupta” la un alt nivel şi declară că mama lui Dany era părtaşă la faptele fiului ei. Tânăra dezvăluie că în momentul în care i-a povestit mamei lui Dany Boy despre agresiunea sexuală, ea a rugat-o, printre lacrimi, să îl ierte. Aparent tânărul făcea prostiile, iar mama lui era nevoită să tragă ponoasele.

„Dacă ai ştii de câte ori mi-a plâns individa la telefon. O sunam să îi spun că fii-su m-a agresat sexual, iar ea voia să îl iert. Plângea la telefon şi îşi cerea iertare. O duceam la spital când avea nevoie, că a avut o infecţie la genunchi şi eram bună atunci. După ce nu le-am mai îndeplinit nevoile, pentru că am refuzat categoric să mă mai interesez sau să aud ceva de ea. Nu am mai fost bună”, a încheiat Mădălina Maricuţ.

Cum se apără Dany Boy în faţa acuzaţiilor aduse

După acuzaţiile de o aşa gravitate, FANATIK a cerut un punct de vedere şi din partea lui Dany Boy. Tânărul neagă categoric afirmaţiile fostei iubite şi este de părere că blondina cere atenţie pe spatele lui. Fostul concurent de la Insula Iubirii susţine că nu ar putea să facă un copil cu oricine şi mai ales cu forţa.

„Cum să forţez?! Adică fac copil cu toate astea, mai vrea şi pensie alimentară poate. Am agresat-o şi fizic, zice ea. A zis că am agresat-o în live-ul de pe social media, dar de fapt nu am dat în ea. Mi-e silă. Aşa pot să zic şi eu de ea, că a venit seara să mă înţepe, să îmi facă felul. Dacă stăm să ascultăm toate copilăriile şi frustrările ei… Să îşi vadă de treaba ei. Nu o mai caută lumea şi acum îmi foloseşte numele să se facă iar cunoscută?!”, a mărturisit Dany pentru FANATIK.