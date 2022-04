Mădălina Ghenea a dezvăluit ce pensie alimentară primește fiica ei de la Matei Stratan: “Plătesc singură chiria la Milano”

Vedeta a avut o reacție acidă în online, acolo unde nu s-a mai putut abține. Frumoasa actriță a dat cărțile pe față și a dezvăluit ce sumă de bani încasează fiica sa, Charlotte, venită pe lume în timpul relației cu Matei Stratan.

Mădălina Ghenea, declarații despre fostul iubit, Matei Stratan. Ce pensie alimentară îi plătește fiicei sale

Mădălina Ghenea a dorit să clarifice lucrurile legat de pensia alimentară pe care o primește fetița în vârstă de 5 ani, dar și cum se descurcă de când s-a mutat la Milano. susține că e singura care se ocupă de partea financiară.

„Iar aberaţii! Plătesc singură chiria la Milano, nu plăteşte nimeni pentru mine. Charlotte primeşte 1.500 de euro pe lună de la tatăl ei”, a mărturisit șatena pe Instagram, la secțiunea Stories.

Îndrăgita actriță trăiește de ani buni în Italia, acolo unde s-a stabilit după despărțirea de Matei Stratan, cu care a trăit o relație sentimentală timp de 3 ani. Cei doi au rămas prieteni de dragul copilului pe care-l au împreună.

Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre traiul la Milano

Frumoasa șatenă duce un trai modest în străinătate, în ciuda faptului că este apreciată pentru filmele în care apare. Vedeta le arată fanilor care sunt activitățile pe care le are împreună cu fiica sa, Charlotte, pe care o crește singură.

Într-o postare mai veche din mediul online, Mădălina Ghenea a dezvăluit cu ce ajunge acasă după muncă. Actrița nu deține niciun bolid de lux, ci folosește transportul în comun, în special trenul.

„Am terminat munca. Mă întorc acasă”, este mesajul transmis de șatenă la momentul respectiv, notează .

Vedeta are un program bine stabilit, fiind una dintre cele mai apreciate actrițe și modele din Italia. Are numeroase proiecte, iar recent a jucat în House of Gucci de la Milano, unde o interpretează pe Sophia Loren.