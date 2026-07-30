Mădălina Ghenea a încins internetul în ziua în care FCU Craiova, echipa sa favorită, a revenit în fotbal

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Mădălina Ghenea reușește să fie în centrul atenției cu fiecare imagine și postare din mediul virtual. Actrița a încins internetul în ziua în care echipa sa preferată, FCU Craiova, a revenit în fotbal. Cum a fost surprinsă șatena, de fapt.

Mădălina Ghenea, protagonista unei filmări incitante

Echipa patronată de Adrian Mititelu (58 ani) a disputat primul meci oficial după o pauză de 10 luni. , în meciul cu ACSO Filiași, din turul 1 preliminar al Cupei României. Partida a fost disputată la baza de antrenament a clubului, FCU Football Park – „Tărâmul Leilor”, pe Arena A1 – Petre Deselnicu, fără niciun spectator.

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Scorul de 5-0 nu este tocmai de bun augur. Cu toate acestea, echipa alb-albastră nu duce lipsă de admiratori. Una dintre cele mai cunoscute vedete a recunoscut că adoră această echipă datorită tatălui său. Mădălina Ghenea (38 ani) a uimit cu această afirmație.

Chiar în ziua meciului cu o filmare incitantă. Îmbrăcată într-o lenjerie intimă neagră și cu ciorapi din plasă, superba șatenă a încins atmosfera de pe rețelele de socializare. Și-a etalat trupul tras prin inel și formele fizice de invidiat care îi aduc numeroase complimente din partea bărbaților.

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„Ciao! Numele meu este Mădălina”, a notat frumoasa vedetă, în dreptul clipului de pe Instagram. Acesta a fost repostat la secțiunea Stories, unde urmăritorii au putut-o admira în toată splendoarea. Actrița care locuiește în Italia în momentul de față are 1,2 milioane de fani pe această pagină de socializare.

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Mădălina Ghenea, invitată la meci de Adrian Mititelu

Mădălina Ghenea nu este deloc străină de lumea sportului. O perioadă lungă s-a iubit cu jucătorul de tenis Grigor Dimitrov, cei doi formând un cuplu mai puțin de un an. Separarea s-a produs în anul 2023. În plus, șatena a subliniat că este pasionată de fotbal pentru că tatăl său și-a dorit o carieră în acest domeniu.

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„Tatăl meu a fost un jucător la Dinamo Slatina, echipa din orașul meu natal. A fost foarte bun, dar după șapte ani s-a accidentat și a trebuit să renunțe la carieră. Este fan Universitatea Craiova și așa am crescut și eu. Când eram mică mergeam cu fularul Craiovei prin casă”, spunea vedeta în trecut, conform Corriere dello Sport.

Imediat ce a auzit această declarație neașteptată Adrian Mititelu a invitat-o pe superba actriță în tribune. „O să o invit. Întâi trebuie să vorbesc cu Dimitrov, să văd dacă o lasă”, declara Adrian Mititelu, potrivit . Afirmația a fost făcută în perioada în care vedeta nu se mai întâlnea cu celebrul tenismen.

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„Doar FCU! Mulțumim”, este mesajul pe care l-a transmis patronul de la FCU Craiova, pe pagina sa de Facebook, mai arată sursa menționată anterior. Mădălina Ghenea și-a declarat dragostea pentru peluza Sud ’97 a Craiovei și în partida amicală dintre România și Suedia, scor 1-0, care a avut loc în martie 2018. La momentul respectiv, a distribuit o poză în social media.