Mădălina Ghenea a răbufnit, după ce a fost cuplată cu Alex Bodi: “Sunt dezgustată! Ruşine! Mi-aţi furat liniştea!”

Mădălina Ghenea (33 ani) răbufneşte, după ani de zile în care a preferat să renunţe la dreptul la replică. Deranjată de toate speculaţile apărute în presă, privind viaţa ei personală, actriţa a decis să ia atitudine şi o face într-un moment în care numele ei este asociat cu al afaceristului Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De la olteanca visătoare, care a copilărit într-o casă modestă, la o aruncătură de băț de Slatina, la celebra actriță de la Hollywood, care a ajuns să defileze la brațul renumitului actor Al Pacino, Mădălina Ghenea a avut de străbătut un drum nu tocmai ușor.

A părăsit România la 14 ani, iar evoluţia ei nu poate fi contestată! De-a lungul anilor, numele Mădălinei Ghenea a fost însă asociat cu al mai multor bărbaţi bogaţi, iar vedeta consideră că imaginea i-a fost terfelită, de o parte din publicaţiile din România, de prea multe ori ca să mai tacă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mădălina Ghenea, reacţie furibundă după ce s-a scris că are o relaţie cu Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu

“Sunt dezgustată de ce scrie presa din România. Oare nu vă este ruşine să inventaţi a nu ştiu câta oară o relaţie cu un om pe care eu nu l-am întâlnit niciodată? Nu am schimbat nici măcar un mesaj, un cuvânt, nu știu cine este această persoană și vă permiteți, a nu ştiu câta oară, să scrieți că am o relație?! Eu mă întreb: nu vă este ruşine?

Eu sunt mamă, am un copil, oare este normal ca, într-o zi, fiica mea când va învăța să citeasă, oare este normal că va trebui să citească atâtea aberații?! Când vă veți opri? Când veți înceta să scrieți asemenea aberații. Când? Pur și simplu nu este corect, nu este drept, nu este normal ce faceți!

ADVERTISEMENT

Acum o săptămână am călătorit pentru un contract, cu un brand cu care lucrez de foarte mulți ani, aţi scris ca am o relație, după o săptămână scrieți că am o relație cu un om cu care nu am vorbit în viaţa mea! Nu am schimbat un cuvânt. Eu nu ştiu cine este această persoană, eu nu urmăresc presa din România! Nu mă interesează! Nu este normal să vă bateți joc în acest hal de un om care nu a făcut altceva decât să vă dedice timpul! Eu v-am dedicat timp!”, a răbufnit Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea, în război cu presa: “Ruşine! Ruşine! Ruşine! Nu este normal să vă bateți joc în acest hal de un om”

Modelul mărturiseşte că ştirile despre viaţa ei personală îi afectează întreaga familie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Aș vrea să vă spună părinții mei cât au suferit de fiecare dată când ați spus aberații. În fiecare săptămână sunt într-o altă relație, cu un bărbat pe care nu îl cunosc, nu știu cum arată, câți ani are, habar nu am! Nu am schimbat niciodată un cuvânt. Vă dați seama că ce faceți este groaznic pentru mine? Ruşine, ruşine, ruşine şi nu voi înceta să spun asta!

Vă daţi seama că deranjaţi o mamă? De ce fiica mea trebuie să mă vadă plângând sau să citească toate aceste aberaţii? Dar care este problema că îmi plătesc singură chiria?! De ce trebuie să daţi de înţeles că are cineva grijă de mine, că îmi plăteşte ceva? Am tăcut atâţia ani şi am zis că e ok! Mă urmăresc un milion de oameni pe Instagram. Asta înseamnă că am o relaţie cu un milion de oameni? Aveţi dovezi?”, a răbufnit Mădălina Ghenea, pe InstaStory, acolo unde a dezvăluit că uşa casei i-a fost forţată şi a fost nevoită să ceară ajutorul poliţiei din Italia, acolo unde locuieşte cu fiica ei, iar ştirile care apar în presă nu reuşesc decât să-i facă şi mai mult rău.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“A intrat cineva în casă. Un hoţ, am mers la poliţie, am depus plângere, dar toată această situaţie şi ce face presa din România nu ajută. Nu este corect! Aşa că voi lăsa avocaţii mei să se ocupe de această poveste, pentru că fiecare om merită să aibă linişte şi voi mi-aţi luat liniştea de foarte mult ani!”, a conchis vedeta.

Reacţia Mădălinei Ghenea vine după ce, zilele acestea, numele ei a fost asociat cu cel al fostului soţ al Biancăi Drăguşanu, Alex Bodi. O parte a presei a speculat că frumoasa olteancă ar fi motivul pentru care afaceristul certat cu legea s-ar fi despărţit de rusoaica Daria Radionova, cu care a fost implicat într-o relaţie, după ce a divorţat de Bianca Drăguşanu.