Mădălina Ghenea, apariție de senzație după ce a împlinit 39 de ani. I-a cucerit pe toți, după ce a dispărut 5 luni din online

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Mădălina Ghenea a bifat o nouă apariție de senzație, la scurtă vreme după ce a împlinit 39 de ani. Celebrul model a dispărut o vreme din mediul onine, dar a revenit cu o serie de fotografii pe placul internauților.

Mădălina Ghenea, ipostază demnă de coperta unei reviste

E superbă și are forme fizice de invidiat, cariera sa conturându-se spre modă datorită aspectului fizic. Mădălina Ghenea (39 ani) a urcat pe culmile succesului de când a plecat din orașul natal, Slatina. Vedeta nu a uitat de rădăcinile sale, dovadă că .

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A redistribuit o filmare mai veche, dar tot i-a cucerit pe internauți. La aproape o săptămână de când și-a aniversat ziua de naștere a venit cu o mărturie inedită. Pe 8 august a sărbătorit alături de persoanele dragi din viața sa, însă nu a împărtășit nicio fotografie pe rețelele de socializare. Și-a luat revanșa cu câteva .

Imaginile demne de coperta unei reviste glamour fac trimitere la Marilyn Monroe. Pozele sunt realizate într-un ambient retro care le aduce aminte oamenilor de perioada anilor ’50 și ’60. În aceste portrete artistice alb-negru modelul are părul blond, ondulat și cu mult volum. Machiajul dramatic, cu accent puternic pe ochi și sprâncene completează look-ul.

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Ținuta este la rândul său una inedită, materialul drapat find strâns în jurul corpului. Mădălina Ghenea apare cu umerii și decolteul la vedere, în mâna dreaptă ținând o țigară care contribuie la atmosfera cinematică, ușor misterioasă și retro-glamour. În fundal se observă că este vorba de o cabină unde se pregătește pentru filmare.

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„La mulți ani mie! Am întârziat ca întotdeauna. Sunt varză la Instagram. Cinci luni de la ultima mea postare… și cumva, iată-ne aici”, a notat actrița, în dreptul imaginilor de pe social media. Acestea au adunat foarte multe comentarii și aprecieri, vedeta fiind una dintre cele mai frumoase din România.

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Ce proiecte are Mădălina Ghenea

„Iată-mă pe platoul de filmare al unui film în Los Angeles cu îngerii mei geniali, Steven Lyon și Peter Savic. Ziua mea de naștere a fost pe 8 august și simt că este momentul potrivit să mă întorc. Am atâtea de pus la curent. Două filme frumoase, atâtea proiecte, atâtea povești, atâtea schimbări, atâta viață.

Mai mult decât orice, sunt incredibil de fericită că trăiesc. M-am întors și se simte minunat”, a completat fosta iubită a jucătorului de tenis Grigor Dimitrov. Superba vedetă a format un cuplu cu fostul număr 3 ATP o perioadă destul de scurtă, aproximativ 7 luni. Au fost împreună în anul 2023.

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Românca i-a fost alături sportivului în multe dintre turneele la care a luat parte. Păreau de nedespărțit, dar se pare că lucrurile nu erau atât de roz. Cu toate acestea, actrița a reușit să se concentreze pe ceea ce iubește cel mai mult. În plus, acordă o atenție deosebită familiei sale, având un copil din relația cu omul de afaceri Matei Stratan. Fetița pe numele ei Charlotte a venit pe lume în 2017.