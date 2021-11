Mădălina Ghenea, apariție spectaculoasă la premiera filmului House of Gucci de la Milano. Ce ținută inedită a purtat vedeta

Sâmbătă seară a avut loc premiera filmului „House of Gucci” la Milano, iar Mădălina Ghenea și-a făcut apariția îmbrăcată într-o ținută spectaculoasă.

Frumoasa actriță și fotomodel a purtat o rochie specială la evenimentul mult așteptat. Mădălina Ghenea o interpretează pe Sophia Loren în producția lui Ridley Scott.

De pe covorul roșu nu a lipsit nici Lady Gaga, interpreta Patriziei Reggiani în film. Din distribuția filmului mai fac parte dam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek, Reeve Carney și Jack Huston.

ADVERTISEMENT

Mădălina Ghenea, apariție spectaculoasă la premiera filmului House of Gucci de la Milano

a purtat o rochie albă transparentă la premiera filmului „House of Gucci” de la Milano, care i-a pus formele în evidență.

Rochia a fost completată de o capă albă din pene și bijuterii din perle. Ținuta este semnată de designerul Francesco Sconamiglio.

ADVERTISEMENT

Și machiajul frumoasei românce a fost unul pe măsură, exact în stilul Sophiei Loren. Apariția Mădălinei Ghenea a atras toate privirile.

Nici ținuta celebrei nu a trecut neobservată. Cântăreața a purtat o rochie roșie cu corset, mulată, cu crăpătură adâncă pe picior. Machiajul artistei a fost unul strident, iar părul l-a purtat prins la spate.

ADVERTISEMENT

Rochia spectaculoasă a artistei este una Versace și i-a pus perfect formele în evidență. Vedeta și-a completat ținuta cu câteva bijuterii și o pereche de pantofi cu platformă, de culoare roșie.

Lady Gaga este interpreta Patriziei Reggiani, fosta soție a lui Maurizio Gucci.

Săptămâna trecută, vedetele din distribuția filmului semnat de Ridley Scott și-au făcut apariția pe covorul roșu la Londra, acolo unde a avut loc deja premiera filmului.

ADVERTISEMENT

În România, filmul va avea premiera pe 26 noiembrie 2021 și este una dintre cele mai așteptate producții din acest an.

Mădălina Ghenea, despre filmul House of Gucci

În urmă cu câteva luni, Mădălina Ghenea a făcut primele declarații despre . Vedeta este mândră de acest proiect, despre care spune că i-a schimbat viața.

ADVERTISEMENT

Într-o postare pe din august, frumoasa actriță i-a mulțumit lui Ridley Scott pentru această oportunitate.

„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă.

Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri.

Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră? Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, scria Mădălina Ghenea la momentul respectiv.