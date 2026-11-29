ADVERTISEMENT

Descoperă în rândurile de mai jos ce spune frumoasa româncă Mădălina Ghenea despre căsătorie. Fosta iubită a tenismenului Grigor Dimitrov a uimit pe toată lumea cu declarația pe care a făcut-o în spațiul public.

Mădălina Ghenea, adevărul despre starea sa civilă

Mădălina Ghenea (39 ani) a avut mai multe relații amoroase cu care a apărut pe prima pagină a tabloidelor. Cea mai mediatizată a fost cu jucătorul de tenis bulgar Grigor Dimitrov (35 ani). Povestea lor de dragoste a fost una intensă și a durat câteva luni, despărțirea fiind confirmată în toamna anului 2023.

ADVERTISEMENT

Superba șatenă care a mai fost cuplată cu bărbați care provin din zona filmului, modei sau afacerilor. Printre cele mai cunoscute nume se află Gerard Butler, Philipp Plein și Matei Stratan. Acesta din urmă i-a dăruit și o fetiță, Charlotte, care a rămas în grija figurii materne după separare.

În momentul de față, modelul din Slatina a dat cărțile pe față legat de viața sa sentimentală. E întrebată constant cu cine se iubește, românca subliniind că este singură. Mai mult decât atât, și-a exprimat părerea sinceră despre căsnicie, după ce un admirator i-a atras atenția că nu este capabilă să stea într-un mariaj.

ADVERTISEMENT

Astfel, a transmis că nu a semnat niciodată un parteneriat civil cu niciunul dintre foștii iubiți. „Nu am fost niciodată căsătorită. Deci nu e că nu pot rămâne căsătorită, ci că încă nu am ajuns la partea în care să încerc”, este răspunsul pe care l-a lăsat Mădălina Ghenea la secțiunea Stories de pe Instagram. În urmă cu puțin timp un alt internaut a vrut să știe cum gestionează abstinența. De această dată vedeta a spus că îi este mult mai ușor să fie singură decât să gestioneze un bărbat. Mai mult decât atât, a ținut să mai adauge că doarme foarte bine de când nu are un partener.

ADVERTISEMENT

Cum arată bărbatul perfect pentru Mădălina Ghenea

După o pauză de câteva luni Mădălina Ghenea a revenit cu forțe proaspete pe Internet. Românca este mult mai activă și recurge frecvent la sesiuni de întrebări și răspunsuri. În felul acesta admiratorii o cunosc mai bine și simt că sunt mai apropiați de ea. Prin urmare, a dezvăluit care este ”parfumul” de bărbat pe care-l preferă. Așadar, a punctat faptul că adoră un partener care este matur din punct de vedere emoțional. Din păcate, crede că o asemenea persoană este extrem de rară sau „aparent chiar a fost scoasă din producție”.

ADVERTISEMENT

Totodată, modelul pentru că a recunoscut că ar putea avea o relație cu un bărbat care nu este bogat și nici faimos. E de ajuns să fie suficient de inteligent pentru a-i atrage atenția. În plus, vedeta a mai transmis că apreciază foarte mult educația, umorul, fidelitatea și stabilitatea mintală.

A glumit pe seama acestui subiect, Mădălina Ghenea considerând că, de fapt, caută un unicorn, nicidecum un milionar. Românca care locuiește în Milano de ani buni și-a construit un nume în actorie, cariera aducându-i și venituri considerabile în conturile bancare.