Mădălina Ghenea, imagini interzise minorilor. În ce ipostaze a fost surprinsă

Mădălina Ghenea (32 de ani) știe să stârnească imaginația bărbaților, ultimele imagini de pe rețelele de socializare luând mințile tuturor. Frumoasa șatenă s-a fotografiat în ipostaze de senzație, care i-au lăsat la vedere formele apetisante.

Actrița originară din Slatina s-a filmat într-un costum de baie minuscul, în oglindă, în timp ce dansa provocator pentru fanii din mediul online. Fotomodelul a captat toate privirile datorită trupului său impecabil, dar și situației în care a fost surprinsă.

Tânăra artistă demonstrează că se menține în formă maximă, deși este mama unei fetițe de mai bine de 3 ani. Mădălina Ghenea are picioare lungi, bust voluminos și un abdomen plat care stârnesc invidiat tuturor fanelor sale de pe Instagram.

Mădălina Ghenea, ipostaze inedite pe rețelele de socializare. Cum s-a filmat

Șatena stabilită de ani buni în Italia reușește de fiecare dată să fie în centrul atenției, fotografiile sale în costum de baie sau în ținute sumare strângând numeroase mesaje și aprecieri din partea internauților, care înroșesc butonul de „like”.

Mădălina Ghenea este considerată cea mai frumoasă româncă și nu este de mirare că a obținut acest titlu suprem. Vedeta are forme perfecte, în ciuda faptului că uneori încearcă să le explice fanilor că realitatea nu este deloc așa cum o văd ei.

„Adevărul este că sunt o persoană normală, nu am picioare kilometrice, am celulită și puțină burtă, nu am fundul perfect, dar poate că cei 20 de ani de muncă m-au învățat cum să pozez și să-mi ascund defectele.

Prefer să o arăt pe Mădălina care nu pozează și nu este retușată, fără filtre, într-un videoclip selfie în oglindă. Recunosc că de multe ori mi se întâmplă să văd fotografii făcute în aceeași zi, în același loc, dar din unghiuri diferite, obiective diferite și să arăt ca o persoană complet diferită. (…)

Dar, în cele din urmă, cei care mă cunosc știu cine sunt cu adevărat și adevărul este că realitatea este mult mai importantă decât lumea virtuală”, avea să mărturisească Mădălina Ghenea în urmă cu ceva timp în mediul online.

Celebra actriță arată senzațional și are viața pe care și-a dorit-o mereu, chiar dacă pe plan sentimental lucrurile nu sunt tocmai roz. Vedeta s-a despărțit recent de Matei Stratan, tatăl fiicei sale, după ce a aflat că acesta a înșelat-o cu o pianistă renumită.

Cu toate acestea șatena nu se simte singură sau incompletă și pe deasupra, nici nu pune problema să se căsătorească prea curând. Mădălina Ghenea își crește fetița, pe Charlotte, cu ajutorul mamei sale, care locuiește în prezent în Italia alături de ea.