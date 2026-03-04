Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 

ADVERTISEMENT

Toată lumea știe că este actriță, fotomodel și femeie de afaceri, însă Mădălina Ghenea depășește toate aceste titluri. Reușește să facă ravagii de fiecare dacă când apare în ipostaze de infarct, indiferent că sunt realizate la o ședință foto sau în propria locuință.

Cum le-a sucit mințile bărbaților Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea nu mai are nevoie de nicio prezentare. Modelul originar din Slatina și-a făcut un nume peste hotare unde locuiește de ani buni. În Italia are o carieră de care este mândră, având toată lumea la picioare.

Unul dintre cei mai cunoscuți artiști internaționali s-a pus în genunchi în fața ei. frumoasei șatene care știe că are trăsături superbe ce nu pot fi ignorate de nimeni.

ADVERTISEMENT

În urmă cu ceva vreme a fost , vedeta având o mare notorietate în țara sa adoptivă. E o prezență constantă în social media, unde postează imagini care le fură mințile bărbaților.

ADVERTISEMENT

Una dintre acestea o arată într-o rochie albastră, destul de scurtă. Ținuta i-a accentuat bustul voluminos, dar și picioarele lungi. Cu siguranță, Mădălina Ghenea este conștientă de atuurile sale pe care le exploatează la maximum.

ADVERTISEMENT

Fosta iubită a jucătorului de tenis Grigor Dimitrov știe că fotografiile provocatoare îi aduc popularitate. Aprecierile nu întârzie să apară atunci când șatena renunță la haine și se pozează în costum de baie, pe plajă sau sub dușul din grădina casei.

Cu ce a rămas Mădălina Ghenea la finalul lui 2025

Mădălina Ghenea muncește enorm pentru a urca pe culmile succesului. La 38 de ani și-a construit o carieră frumoasă, în ciuda faptului că lucrurile nu au fost deloc ușoare. La sfârșitul lui 2025 a dezvăluit lecțiile pe care le-a învățat.

ADVERTISEMENT

„Privind înapoi la 2025, urcușurile, coborâșurile, creșterea. Pentru restul anului, îmi voi lua în fiecare zi un moment pentru a aprecia călătoria. Lucrurile bune. Lucrurile rele. Realizările.

Toate acestea m-au făcut mai puternică”, a notat fotomodelul, pe contul de Instagram. Mesajul a fost scris în a doua zi de Crăciun, semn că vedeta și-a dorit să împărtășească aceste trăiri cu admiratorii săi, chiar în perioada sărbătorilor de iarnă.

Cu toate că este departe de România și vine rar pe meleagurile natale, Mădălina Ghenea nu a uitat de originile sale. Femeia de afaceri e concentrată pe îndeplinirea visurilor. A negat că ar avea un nou iubit, deși este singură de peste un an și jumătate.

Ultima relație amoroasă a fost cu jucătorul de tenis Grigor Dimitrov (34 de ani). În prezent, s-a afișat în social media cu un cunoscut sportiv. Acesta se numește Alex Di Giorgio, are 35 de ani și este un înotător celebru.

Tânărul e dublu participant la Jocurile Olimpice. De asemenea, a luat parte la proba de ștafetă 4 × 200 de metri stil liber, la Jocurile Olimpice de vară din 2012 și 2016. În plus, bărbatul lucrează ca antrenor personal.