Mădălina Ghenea, mesaj neașteptat de la mama lui Elon Musk. Ce i-a transmis Maye, după ce a văzut-o la Cannes

Îndrăgita actriță originară din Slatina atrage toate privirile oriunde merge, însă de această dată a fost trecută cu vederea de mama lui Elon Musk. Femeia i-a lăsat un comentariu neașteptat pe pagina de Instagram.

Mădălina Ghenea, la același eveniment cu mama lui Elon Musk. Mesajul primit de actriță după Festivalul de la Cannes

Mădălina Ghenea și Maye, mama lui Elon Musk, au fost prezente la Festivalul de la Cannes, dar se pare că nu au reușit să stea de vorbă pe covorul roșu. Cele două nu au avut ocazia să se întâlnească la evenimentul organizat anual.

Acest lucru a ieșit la iveală datorită unui mesaj primit de vedetă, pe una dintre rețelele de socializare, acolo unde frumoasa șatenă a încărcat mai multe fotografii cu ținuta spectaculoasă care i-a pus silueta în valoare.

„Îmi pare rău că nu te-am văzut la Festivalul de la Cannes”, este comentariul transmis de Maye Musk pe contul de .

Mădălina Ghenea, premiată în cadrul unei eveniment important

Mădălina Ghenea se numără printre persoanele premiate în cadrul evenimentului World Influencers and Bloggers Awards, care s-a desfășurat tot la Cannes. Frumoasa româncă și-a arătat susținerea pentru poporul ucrainean.

Cu această ocazie frumoasa artistă a scos la iveală câteva lucruri inedite despre viața privată și despre perioada în care era însărcinată cu fiica sa, Charlotte, din relația cu Matei Stratan.

„Mulțumesc pentru premiu! Susțin Ucraina. Am început să lucrez când aveam 14 ani și m-am obișnuit să călătoresc sau să lucrez aproape în fiecare zi. Când eram însărcinată cu fiica mea, Charlotte, am simțit că nu făceam suficient.

Dintr-o dată am avut prea mult timp la îndemână și mereu am avut această mare dorință de a reuși să alcătuiesc o echipă, să descopăr noi talente și să le susțin, să le ofer posibilități mari, așa că am decis să înființez o companie de producție.

Această companie mi-a oferit posibilitatea de a propune tinere talente, regizori și fotografi mărcilor cu care lucrez”, a scris actrița în mediul online.