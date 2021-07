Mădălina Ghenea, mesaj special pentru Giorgio Chiellini după ce Italia a câștigat EURO 2020. În ce relații se află cei doi

Presa din Italia după ce „Squadra Azzura” a cucerit titlul continental după nu mai puțin de 53 de ani, în timp ce fanii au petrecut până târziu în noapte pe străzile din Roma și alte orașe importante din Italia.

Mădălina Ghenea, fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio și Gerard Butler, a postat pe instagram un mesaj special pentru Giorgio Chiellini, căpitanul Italiei și veteranul echipei lui Roberto Mancini, care va împlini în curând 37 de ani.

Cunoscutul fotomodel din România s-a bucurat enorm de victoria Italiei, țara ei adoptivă, în care s-a stabilit de foarte mulți ani. Frumoasa româncă are cunoștințe despre fotbal și are o relație de prietenie cu Giorgio Chiellini, cu care a avut ocazia să colaboreze și au rămas în legătură: „Mândră să fi lucrat cu tine, căpitane. Bravo, domnule!”, a scris ea în descrierea unei postări pe Instagram.

Postarea a devenit rapid virală, iar fanii Mădălinei Ghenea au asaltat-o cu comentarii pe bomba-sexy. Ghenea și Giorgio Chiellini au filmat împreună o reclamă, iar românca face chiar câteva jonglerii cu mingea, spre surprinderea internauților.

Giorgio Chiellini a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Roberto Mancini la acest turneu final. Fundașul de fier a evoluat 120 de minute la un nivel incredibil chiar și în finala EURO 2020 de pe Wembley împotriva Angliei deși va împlini pe 14 august 37 de ani.

Mădălina Ghenea a filmat o reclamă și cu Cristiano Ronaldo

Mădălina Ghenea a filmat o reclamă „incendiară” cu starul planetar, Cristiano Ronaldo. Deși portughezul este unul dintre cei mai râvniți bărbați din lume, fotomodelul a mărturisit că starul lui Juventus nu i-a făcut deloc avansuri, ci din contră, a dat dovadă de foarte mult bun simț.

„Am filmat cu el o reclamă pentru un parfum și am rămas cu o impresie excelentă. Este un om de mare caracter, un familist convins. Dacă a încercat să-mi facă avansuri? Nu. Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevărat profesionist”, declara superba româncă în urmă cu doi ani.

Fotomodelul a avut o relație cu un fotbalist din Serie A, însă au apărut și alte zvonuri legate de relațiile sale cu fotbaliști. E cert că Mădălina a fost în trecut iubita italianului Mario Boriello, fostul jucător al lui AC Milan și Juventus Torino, care între timp s-a retras din fotbal.

Mădălina Ghenea a infirmat relația cu fotbalistul Nicolo Zaniolo

Presa din Italia a scris despre o relație a cu mijlocașul ofensiv al lui AS Roma, , însă românca a negat vehement: „În aceste zile, s-au spus și s-au scris multe lucruri incorecte, care au provocat multă durere și tristețe. Sunt o femeie care muncește din greu și care este mamă. Timp de 20 de ani am fost aruncată în niște relații pe care nu le-am avut niciodată și nu am vorbit niciodată despre ele pentru că am preferat să-i las pe oameni să facă asta.

Am cunoscut și cunosc foarte mulți oameni, dar doar câțiva dintre aceștia devin prieteni adevărați, pentru că, înainte de a fi o persoană publică, sunt mamă. O întâlnire cu prieteni comuni, glume sau râsete pe rețelele de socializare nu exprimă neapărăt o relație cu cineva și nu ascunde ceva anume, nu credeți?”, a explicat Mădălina Ghenea, pe contul ei de Instagram.

Cu toate astea, cei doi și-au trimis mai multe mesaje romantice pe rețelele sociale, însă marele impediment care stă în calea relației e faptul că fotbalistul va deveni tată. Toate aceste derapaje, controverse și scandaluri din viața privată l-au pus pe gânduri pe patronul american al „romanilor”, care se gândește , mai ales că a acesta a fost mare parte din 2020 mai mult accidentat.