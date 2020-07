Mădălina Ghenea, răvășitoare la pian! Cine i-a fost alături vedetei TV? – Video

View this post on Instagram

The piece I ‘ve been listening on and on for so many years. Arrivederci Maestro. Ennio Morricone ed il fascino dell’imperfezione Il brano in questione è “The Crisis“, composto da Ennio Morricone ed utilizzato come colonna sonora nei film “La leggenda del pianista sull’oceano” e “Sette anime“. Esso gira, interamente, sulla presenza di una nota sbagliata. Una nota che rappresenta un’imperfezione, che può sembrare un errore ma che, con il crescere della musica e con la melodia prodotta dagli altri strumenti, viene valorizzata e resa più dolce nella sua stonatura. #enniomorricone #piano #thecrisis

