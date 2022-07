Mădălina Manole ar fi împlinit 55 de ani. Ce a făcut cântăreața cu doar câteva ore înainte de a muri

Mădălina Manole ar fi împlinit 55 de ani pe 14 iulie 2022. Cu 12 ani în urmă, chiar de ziua ei de naștere, îndrăgita cântăreață a decedat după ce a înghițit o substanță extrem de toxică.

Mădălina Manole, cântăreață de mare succes în anii tinereții și nu numai

Născută la 14 iulie 1967, la Vălenii de Munte, județul Prahova, , pe numele real, a fost fiica cuplului format din Ion și Eugenia Manole. Ulterior a venit pe lume și singurul frate al artistei, Marian.

Mădălina Manole a moștenit pasiunea pentru muzică de la mama sa, care cânta muzică populară. A luat lecții de chitară încă din copilărie, iar la 15 ani a devenit membră a Cenaclului Tineretului prahovean, condus la vremea respectivă de poetul Lucian Avramescu.

În perioada 1982 – 1985 a urmat cursurile Școlii Populare de Artă, unde i-a avut ca mentori pe Mihaela Runceanu și Ionel Tudor.

În adolescență a format duetul Alfa și Beta, împreună cu Ștefania Ghiță, participând la spectacolele Cenaclului Flacăra. A colaborat cu interpreți de renume de-a lungul carierei, printre care Victor Socaciu sau Roșu și Negru.

În 1988 l-a întâlnit pe compozitorul Șerban Georgescu, cu care a colaborat pe plan muzical. Cei doi s-au căsătorit în 1994, dar au divorțat după opt ani. Compozitorul era cu 15 ani mai în vârstă decât ea.

Piesa “Fată dragă”, lansată în 1991, este cea care i-a adus popularitate Mădălinei Manole. Melodia se auzea pe toate posturile de radio din țară. Postul de radio Contact a desemnat-o pe cântăreață “cea mai bună artistă pop”.

Mădălina Manole a fost prima artistă de muzică pop care a intrat în catalogul unui mare producător muzical internațional – Polygram Group (prin Zone Records România).

În 1997, alături de Octavian Ursulescu, ediția aniversară a Festivalului Internațional “Cerbul de Aur”, la Teatrul Dramatic din Brașov. În anul 2000, albumul “Dulce de tot” a fost apreciat ca cel mai bun album pop de către Radio România Actualități.

A susținut numeroase concerte atât în țară, cât și în străinătate de-a lungul carierei. A lansat zece albume de studio, ultimul fiind apărut în 2010.

Cum au decurs ultimele ore din viața Mădălinei Manole

În dimineața zilei de 14 iulie 2010, a fost găsită fără suflare de către soțul ei, Petru Mircea, în locuința lor din Otopeni. Artista a lăsat un SMS pe telefon înainte de a-și pune capăt zilelor. În acesta scria că “nu se mai suportă fizic”.

Potrivit procurorilor, artista băuse aproximativ 100 de mililitri de Furadan, o substanță pe bază de Carbofuran, un pesticid foarte toxic. Odată ingerată, substanța duce foarte rapid la deces.

În ziua de dinaintea decesului, nimeni nu avea să știe tragedia care va urma. Seara, vedeta a participat la o repetiție alături de formația cu care cânta. Unul dintre membrii formației a declarat, ulterior, că artista era cam “abătută” și mai retrasă decât de obicei.

“Ne-am adunat cu toţii cam pe la şapte şi am repetat cu Mădălina până pe la 22.00. Am văzut-o cam abătută, dar nu a vrut să spună ce are.

Nu mai avea aceeaşi tragere de inimă. A venit mai devreme ca de obicei şi a stat retrasă până am început repetiţiile.”, spunea atunci toboșarul Ionuț Micu, la Pro TV.

După încheierea repetițiilor, cântăreața a plecat la cumpărături împreună cu soțul său și au ajuns acasă după miezul nopții. La ora 5:30, Petru Mircea s-a trezit și a văzut că soția sa nu mai era în pat.

Șocul a fost unul imens atunci când a văzut-o zăcând inconștientă pe hol. Acesta a chemat ambulanța, dar medicii au constatat decesul în jurul orei 6 dimineața.

De ce și-ar fi pus capăt zilelor îndrăgita artistă

Mădălina Manole și-a trimis pe propriul telefon un mesaj de adio, la ora 2:31 dimineața. Artista și-a exprimat regretul și a spus că nimeni din jurul ei nu este de vină pentru această alegere.

“Fata cu părul de foc” ar fi trecut prin momente delicate din punct de vedere psihic. Artista ar fi suferit de depresie, deși în interviurile pe care le acorda părea exact contrariul.

“Sunt o artistă împlinită, o mamă şi o femeie fericită. Am fost cea mai fericită mămică de pe pământ în clipa în care mi-am strâns puiul în braţe.”, a declarat Mădălina Manole pentru Agerpres, cu o zi înainte să moară.

Fiul vedetei, Petru Mircea Jr., avea doar un an și o lună atunci când aceasta a decedat.

După deces, specialiștii au analizat gestul Mădălinei Manole și au ajuns la concluzia că aceasta suferea de o depresie severă. Regretata cântăreață se simțea “lipsită de speranță”, deși avea o carieră importantă în spate, un soț și un copil pe care îl iubea enorm.

“În ziua de naștere, ca și de Crăciun sau de Anul Nou, fiecare își face bilanțul – câți ani ai, ce ai făcut. Persoanele care suferă emoțional foarte puternic devin în astfel de momente și mai vulnerabile.

Bilanțul nu ține de lucrurile concrete – avere, soț sau copil. Dacă tu constați că ai o familie, ai făcut un copil și totuși nu te simți bine, devii și mai lipsit de speranță.”, a explicat medicul psihiatru Adina Maria Bîtfoi, în 2010, notează Adevărul.

De altfel, Mădălinei Manole i-a fost foarte greu să vadă ieșirea din suferința pe care o trăia. A ales să-și pună capăt zilelor la o oră târzie din noapte tocmai pentru ca șansele de a fi salvată să fie minime.

“Gestul ei a fost singura ‘rezolvare’ pe care a găsit-o. A fost un suicid extrem de hotărât, făcut la o oră târzie din noapte, în așa fel încât să nu mai existe posibilitatea de salvare.”, a mai spus medicul psihiatru despre cazul artistei.

Mădălina Manole ar mai fi avut tentative de sinucidere și înainte. Una dintre acestea fusese chiar recentă, în mai 2010.