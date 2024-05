Mădălina Mihai, câștigătoarea iUmor care a spus că FCSB nu e Steaua: „Nu m-a interesat dacă lumea nu o să mă voteze”

Mădălina Mihai e o actriță din Arad care a reușit să câștige sezonul 16 al emisiunii iUmor. Artista de stand-up a devenit virală pe internet după ce a făcut o glumă despre FCSB și Steaua. FANATIK a stat de vorbă cu actrița care a primit în finală un val de susținere uriaș .

Mădălina Mihai, interviu pentru FANATIK după ce a câștigat iUmor: „Steaua suntem noi!”

Mădălina Mihai are 26 de ani și face stand-up comedy. Originară din Lipova, județul Arad, Mădălina a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală din București și este actriță la Teatrul Municipal din Bacău. Tânăra a povestit pentru FANATIK despre dragostea ei pentru Steaua și susținerea uriașă de care a avut parte în finala iUmor.

Mădălina, ai avut parte de o susținere foarte mare din partea suporterilor Stelei. Te-a surprins asta?

– Am primit foarte multe voturi și m-a surprins treaba asta. M-am simțit de parcă fac parte dintr-o familie foarte mare care vede și îmi validează curajul și asumarea a ceea ce am spus. Asta mi s-a părut extraordinar.

A câștigat finala iUmor cu voturile fanilor Stelei: „Susținerea lor a fost esențială”

Crezi că votul lor a fost decisiv și te-a ajutat să câștigi finala?

– Cu siguranță! Sunt sigură că susținerea lor a fost esențială ca eu să câștig. A fost o mobilizare foarte mare pe grupurile de Facebook. A fost extraordinar.

Ți s-a schimbat viața după ce ai spus că FCSB nu e Steaua? Clipul a devenit viral.

– După acea primă apariție în care am spus că FCSB nu e Steaua am primit foarte multe mesaje de hate și a fost foarte complicat de gestionat și mă bucur că am reușit să nu las asta să mă afecteze și să câștig finala. Am primit inclusiv mesaje de la copii care joacă la diverse cluburi de fotbal și cred că cineva i-a direcționat să îmi spună anumite lucruri.

Mădălina Mihai: „Nu m-a interesat însă dacă o să fiu sau nu votată”

Cum le-ai răspuns?

– Nu m-a interesat însă dacă o să fiu sau nu votată. Chiar am avut o conversație cu un băiat și i-am spus: „Nu e OK. Foarte bine că aderi la lucrurile pe care oamenii de la clubul tău le cred, dar nu e în regulă să transmiți genul ăsta de ură pe internet în mod gratuit.

De ce ai ținut să faci referire la conflictul dintre FCSB și CSA Steaua București?

– Eu sunt stelistă de mică. Am preluat asta de la tata. Un fost prieten era foarte pasionat de Steaua și de la el am aflat foarte multe despre cum e situația de fapt în prezent. Mi se pare că pe lângă faptul că e adevărul, e foarte important să fie adresate lucrurile astea. Multă lume se ferește. Eu o să spun: „Steaua suntem noi!”.

„Nu cred că trebuie să mă feresc să spun lucrurile astea. Mi-am asumat un risc foarte mare”

Nu ți-a fost teamă că ai putea fi anulată de public?

– Pentru un artist, un om care e pe scenă, e important ca niciun om care vine la un spectacol sau la teatru să nu se simtă exclus. Eu sunt un om al dialogului și pot să stau oricând la o masă să discut cu un FCSB-ist. Nu am absolut nicio problemă cu asta. Nu cred că trebuie să mă feresc să spun lucrurile astea de teamă că o să creez conflict. Sunt decizii judecători, e problema lor dacă ei mă amenință și mă jignesc. Sunt informații și fapte clare dar o să mi se spună că femeile nu se pricep la fotbal.

Nu ți-a fost teamă că vei fi taxată de public?

– Mi-am asumat un risc foarte mare. Chiar și ieri înainte de finală când am postat mai multe mesaje pe grupuri și au fost văzute și de fanii FCSB care mi-au scris că se vor mobiliza împotriva mea la vot. Au spus că vor arăta tuturor că eu sunt fata care a spus și că am cerșit voturi. Nu cred că s-a întâmplat asta. Eu am avut curajul să spun asta și oamenii m-au respectat și au decis dacă să mă voteze sau nu.

Cum a trăit finala: „Un meci cu prelungiri”

Cum ai trăit finala iUmor?

– Au fost emoții foarte mari. A fost un meci de câteva ore cu prelungiri care nu se mai termina. În grilă trebuia să se termine până la 00:15 votarea și s-a prelungit până aproape de 1. Atunci am aflat și eu rezultatul și de asta am stat cu sufletul la gură.

Vrei să faci în continuare stand-up?

– Da, îmi place foarte mult și fac deja asta de un an și ceva. O să fac asta în continuare și e unul dintre principalele mele interese.

Pregătește noi glume cu referire la conflictul dintre FCSB și Steaua: „Am fost pe stadion, îmi place să merg la meciuri”

O să mai ai glume și replici legate de FCSB și Steaua?

– Asta cu siguranță. Deja am început să lucrez la un nou material. Am fost pe stadion, îmi place să merg la meciuri, să urmăresc. Nu sunt foarte activă, că sunt fată, deci nu pot mă implica foarte mult în galerie. Mulți îmi spuneau în comentarii că sunt o talpanistă și cum am putut eu să câștig. Ăsta e unul dintre lucrurile despre care vreau să scriu. Dacă ei sunt atât de mulți, oricare dintre ei puteau să se apuce de stand-up și să vină pe scenă să spună că FCSB nu e Steaua. Nu a făcut însă nimeni și să fie vizibil.

Sunt artistă și am o putere să spun anumite lucruri și cred că asta e contribuția mea. Cred că pot să aduc ceva clubului. Am deja câteva show-uri programate cu niște băieți aflați la început la Galați, Constanța și Tulcea, prin București la The Fool. În restul timpului sunt la Teatrul Municipal din Bacău. Mai multe detalii găsiți pe .

Când ai fost prima oară la un meci al Stelei? Care e cea mai frumoasă amintire?

– Cred că în liceu. Eu sunt din Arad și nu aveam acces neapărat. Pe Ghencea am fost prima oară anul trecut la meciul cu Dinamo. A fost absolut impresionantă atmosfera de pe stadion.

Nu se teme să îl imite pe Gigi Becali: „Nu mă feresc de asta”

Crezi că o să îi deranjeze pe cei de la FCSB? Te gândești să-l imiți pe Gigi Becali?

– M-am gândit la asta. Eu îmi asum ce am spus. Ăsta e avantajul atunci când ești sincer. Deocamdată nu am în plan, dar nu mă feresc de asta. Orice consecințe ar fi nu am de ce să mă ascund și să îmi fie frică. Eu asta cred și dacă aveam alte interese nu aș fi spus asta.

O femeie are voie să vorbească despre fotbal în România?

– (n.r.râde) Am primit foarte multe mesaje misogine și sexiste. Eu doar mă urc pe scenă și încep să spun glume. Vorbesc și despre fotbal și mai aud comentarii prin public. Toată lumea pleacă de la premiza că nu am ce să caut eu în discuția asta și că o fac pentru cine știe ce favoruri.

Vrea un derby FCSB – Steaua în SuperLiga: „Clar ar fi interesant”

Ai vrea să fii pe stadion la un meci FCSB – Steaua? Dar pentru cei ai FCSB?

– Doamneee, mi-ar plăcea foarte mult. Clar ar fi interesant.

Ai un mesaj pentru suporterii Stelei?

– Da: „Vrem Steaua în A!” (n.r.râde). Le mulțumesc extraordinar de mult și chiar nu am cuvinte să descriu cât de recunoscătoare sunt pentru tot sprijinul ăsta. Să aveți încredere în mine că o să mai vorbesc despre lucrurile astea și nu o să îmi fie frică să spun lucrurilor pe nume.

Pentru cei de la FCSB le transmit să își antreneze un om să scrie stand-up comedy la fel de bine și să facem un roast battle pe scenă. Dar așa pe fapte, nu pe chestii imaginare.

Mădălina Mihai: „Suporterii steliști au de fapt un țel comun”

Ai accepta o invitație din partea clubului Steaua să vii pe Ghencea?

– Ar fi frumos. Doamne, da! Total! Mi-ar face cea mai mare plăcere și onoare. Chiar ar fi superb. Mi se pare o foarte mare nedreptate că echipa asta e în Liga 2. La nivel de imagine sunt lucruri care nu sunt clarificate în ochii oamenilor și asta atrage o atmosferă generală ușor dezlânată.

Deci e important să fie oameni care spun lucrurilor pe nume și să amintească oamenilor că suporterii steliști au de fapt un țel comun. Sunt foarte conștientă însă că o să primesc și mai multe comentarii răutăcioase după interviul ăsta.

Ce faci cu premiul de 20.000 de euro?

– O să îmi cumpăr o motocicletă.

Cum ți s-au părut jurații?

– Foarte ok. Am venit cu mai mult tupeu decât în prima apariție și au reacționat bine la asta. Cred că reacționează bine în general când un concurent vine stăpân pe el.