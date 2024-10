Mădălina Pamfile a fost prinsă conducând sub influența alcoolului. Fosta parteneră a lui Radu Mazăre, reținută și dusă la INML după ce a avut un comportament agresiv

Mădălina Pamfile a fost prinsă băută la volan, devenind agresivă la momentul reținerii. Fosta parteneră a lui Radu Mazăre a fost arestată și dusă la INML pentru evaluare.

a ajuns în centrul unui scandal de proporții în noaptea de vineri spre sâmbătă, 4-5 octombrie 2024. Vedeta a fost prinsă conducând sub influența alcoolului pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei.

Totul a început în jurul orei 04:00, când Brigada Rutieră a primit un apel la 112 privind un autoturism care se deplasa haotic. Polițiștii au sosit rapid la fața locului și au efectuat semnalul regulamentar de oprire.

La volanul mașinii se afla chiar Aceasta a fost supusă pe loc testului cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost de 0.70 mg/l alcool pur în aerul expirat, cu mult peste limita legală.

Mădălina Pamfile a devenit agresivă cu oamenii legii

Situația a luat o întorsătură neașteptată când fosta asistentă TV a început să manifeste un comportament agresiv față de polițiști. Pentru a preveni escaladarea incidentului, oamenii legii au fost nevoiți să folosească forța și să o încătușeze pe Mădălina.

În urma acestui incident, vedeta a fost condusă la sediul Institutului Național de Medicină Legală (INML) pentru prelevarea de mostre biologice. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 336 alin. 1 din Codul Penal.

Înainte de a fi oprită de poliție, Mădălina Pamfile a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care se distra într-un club din nordul Bucureștiului. Aceste postări ar putea deveni acum probe în cadrul anchetei.

„La data de 5 octombrie 2024, în jurul orei 04.05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că pe o stradă din sectorul 1, un autoturism se deplasează haotic. Polițiștii ajunși în zonă, au efectuat semnal regulamentar de oprire autovehiculului în cauză, la volanul căruia se afla o persoană de sex femeiesc. Conducătoarea auto a fost identificată în persoana unei femei în vârstă de 31 ani. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 0.70mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere modul agresiv în care femeia se manifesta, pentru protecția sa, cât și a polițiștilor, s-a procedat la folosirea forței și imobilizarea acesteia. În continuare, femeia a fost condusă la sediul INML, în vederea prelevării de mostre biologice. În cauză, a fost deschis dosar penal în care cercetările sunt efectuate in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 Cod penal”, se arată într-un comunicat al Brigăzii Rutiere, potrivit