Mădălina Pamfile, în lacrimi la Bravo, ai stil. Concurenta i-a emoționat pe toți: „Mi-aș dori ca lumea să nu mai judece”

Mădălina Pamfile este una dintre revelațiile primei gale de la Bravo, ai stil, fosta asistentă tv reușind să aibă cel mai bun moment și cea mai bună ținută.

Fosta iubită a ex-primarului Constanței, Radu Mazăre, s-a clasat pe primul loc în urma notelor date de juriu, dar și în clasamentul general al săptămânii.

Fosta asistentă de televiziune a dansat în gala difuzată pe 11 septembrie, iar în momentul jurizării nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Mădălina Pamfile, în lacrimi la Bravo, ai stil

Mădălina nu se aștepta să primească aprecieri de la cei trei jurați și a spus că pe tot parcursul emisiunii s-a gândit la fetița ei, pe care nu a lăsat-o într-o stare tocmai bună.

„Mă bucur, pentru că am lucrat și mi-am dorit să fac o imagine bună. Când am plecat de acasă am lăsat-o pe cea mică într-o situație mai… Îi era rău aseară, are enterocolită. E pe mâini bune, dar când ești mamă nu poți să fii aici. Dar am încercat și mă bucur că mi-a ieșit”, a mărturisit Mădălina Pamfile cu fața podidită de lacrimi.

După ce a spus ce of avea pe suflet, completând că între timp a primit informații despre fata ei care este mai bine, căci altfel nu continua să stea în emisiune, Mădălina s-a grăbit să iasă de pe scenă, moment în care a întrerupt-o.

a întrebat-o dacă îi este frică să plângă la televizor, iar Pamfile i-a spus că nu își mai permită să plângă și că speră să fie o femeie puternică.

S-a săturat să fie judecată pentru trecutul de asistentă tv

În acea clipă, Mădălina a adus în discuție trecutul ei de asistentă tv spunând că nu vrea să mai fie judecată pentru asta.

„Sunt femeie. Nu-mi permit să plâng, nu am timp să plâng. Mi-aș dori ca lumea să nu mai judece prin prisma a ce s-a întâmplat acum câțiva ani. Că asistentele tv ba sunt plante, ba chiloțăreală.

Nu accept de ce ei gândesc lucrurile acestea. Nu înseamnă că ești plantă sau nu ai nimic de zis. E un job, dacă ai de prezentat un chilot, îl prezinți. Dacă o faci foarte bine, care este problema celor de acasă?”, a declarat Mădălina Pamfile la Bravo, ai stil.