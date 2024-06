„Made in Romania” s-a auzit la plecarea autocarului „tricolorilor” de la stadion! Suporterii au făcut show și au aclamat un fotbalist. Video

Suporterii naționalei României s-au înghesuit la porțile stadionului Deutsche Bank Park din Frankfurt pentru a-i vedea pe „tricolori”. Fanii echipei naționale au pus și l-au aclamat pe Florin Niță.

„Made in Romania” s-a auzit la plecarea autocarului „tricolorilor” de la stadion! Suporterii au făcut show și au aclamat un fotbalist

Pentru prima oară în istorie, . „Tricolorii” au câștigat grupa cu Belgia, Slovacia și Ucraina, după o victorie, un rezultat de egalitate și o înfrângere.

Suporterii naționalei României au creat o atmosferă superbă atât pe străzile din Frankfurt, cât și pe stadion. La plecarea delegației „tricolore”, sute de fani ai echipei naționale s-au strâns în jurul autocarului.

Fanii au pus la boxe celebra melodie „Made in Romania” și au celebrat la maximum performanța istorică a naționalei lui Edi Iordănescu. La un moment dat, suporterii au blocat ieșirea din parcare.

Florin Niță, aclamat de suporterii naționalei României

Florin Niță a ajuns la inimile suporterilor români atât prin paradele din timpul meciurilor de la EURO 2024, dar și prin . La plecarea autocarului, suporterii l-au aclamat pe portarul care va prinde un .

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a oferit, pentru toată satisfacția de după meci. Îi mulțumesc pentru că ne-a ajutat să ne atingem obiectivul și că am bucurat o națiune întreagă. Suntem o echipă, am muncit împreună, niciunul nu am făcut mai mult sau mai puțin.

Ne-am făcut treaba egal și am respectat ce ni s-a spus. Mă bucur că fac parte din această minunată echipă. Împreună facem istorie pentru această țară frumoasă și sunt foarte fericit.

Fanii s-au ridicat la cele mai înalte culmi. I-am simțit în prima repriză cât și în a doua repriză. Le mulțumesc pentru tot efortul pe care l-au făcut atât în această seară, cât și în meciurile trecute”, a declarat Florin Niță, la Pro TV.

Delegația României va reveni la Wurzburg, casa „tricolorilor” pe parcursul EURO 2024. Selecționata lui Edi Iordănescu se va recupera și va pregăti meciul din „optimile” de finală, unde o va întâlni pe Olanda, marți, 2 iulie, ora 19:00, pe Allianz Arena din Munchen.

Suporterii au făcut show la plecarea naționalei de la stadionul din Frankfurt