Madelene Wright, blonda care „a băgat în boală” fotbalul englez. Face o avere pe OnlyFans. Foto

Fotbalul de calitate din Anglia ne propune un nou sezon extrem de interesant și pasionant în dar atenția ne-a fost atrasă de Madelene Wright, o tânără jucătoare din ligile inferioare. Fundaș pe care ți l-ai dori să-ți facă marcaj strâns, om la om, la fiecare meci.

Madelene Wright, tânăra jucătoare admirată de tot fotbalul englez. Dragostea pentru balonul rotund a început în cartier

La aproape 26 de ani, pe care îi va împlini luna viitoare, Madelene Wright nu a fost niciodată o fotbalistă care să rupă gura târgului pe teren prin evoluțiile sale, deși a jucat la nivel destul de înalt în fotbalul englez.

Frumoasa blondă s-a născut la Londra și, inițial, nu a avut nicio tangență cu sportul, mama sa Kelli fiind casnică, iar tatăl Mark om de afaceri. Madelene este al cincilea copil al familiei Wright, iar primul contact cu fotbalul l-a avut alături de sora și frații săi, Meredith, Hayden, Patrick și Hudson, și de prietenii din cartier.

Totul a pornit ca o joacă nevinovată între copii, dar Madelene a dezvoltat abilități fantastice și a fost imediat remarcată la școală. Și-a făcut loc în echipă și a participat la diferite competiții de fotbal la nivel de tineret. Văzând potențialul fiicei lor, părinții au încurajat-o să urmeze această cale și Madelene a intrat la un liceu cu profil sportiv unde a putut să-și dezvolte talentul, pasiunea și să-și continue cariera. A urmat o provocare scurtă la Universitatea Texas din San Antonio (USTA), dar totul a fost de scurtă durată, deoarece dorul de familie și locurile natale au făcut-o să se întoarcă acasă.

Primul contract, primul scandal cu Madelene Wright în prim-plan

Madelene și-a obținut diploma de studii la o universitate renumită din Londra, dar nu a renunțat la visul de a juca fotbal la nivel profesionist și a mers să dea probe la Milwall. A fost acceptată imediat de formația care evolua pe atunci, în 2019, în liga a treia a fotbalului feminin din Anglia. În ciuda ochilor mari și albaștri ca marea și a părului ei blond și mătăsos, Madelene Wright s-a impus ca un fundaș de fier, lucru care a confirmat că faptul că înfățișarea poate fi înșelătoare. Vorba aia: „Afară-i vopsit gardul și-năuntru… leopardul!”.

Însă, visul frumos s-a încheiat după doar două luni, când a apărut și prima ei controversă din afara terenului. Maddie era pe bancheta din spate a automobilului condus de prietena sa când a filmat câinele acesteia aflat cu labele… pe volan! A încărcat filmarea controversată pe Instagram, acolo unde avea la acea vreme doar 19.000 de urmăritori, dar conducătorii clubului Milwall s-au arătat dezamăgiți de comportamentul fetelor și au decis imediat să rupă contractul cu Madelene.

Cu inima zdrobită

În ciuda acestui eveniment neplăcut, cariera lui Maddie nu a avut de suferit. Câteva luni mai târziu, la începutul anului 2020, ea a semnat cu Charlton Athletic Women, din liga a doua a fotbalului feminin din Anglia, marea rivală a lui Milwall. Nici aici lucrurile nu au stat mai bine, în ciuda faptului că în plan sportiv frumoasa blondă își câștigase locul în echipă și părea pregătită chiar să facă pasul către echipele de top ale fotbalului englez.

Însă finalul anului 2020 a fost unul de coșmar pentru ea, clubul luând decizia să-i rezilieze contractul din cauza unei abateri grave în afara terenului. Frumusețea sa a atras imediat presa de scandal pe urmele sale, iar o astfel de publicație a dezvăluit imagini preluate de pe rețeaua socială Snapchat, în care Madelene inhala protoxid de azot dintr-un balon la o petrecere cu prietenii. În aceleași filmări, ea apare consumând șampanie în timp ce se află la volanul unei mașini Range Rover. Nu prea „profi”, nu?

Decizia celor de la Charlton Athletic Women de a înceta colaborarea a marcat-o teribil Madelene Wright și a făcut-o să ia o decizie absolut uluitoare. A pus capăt carierei de jucătoare și s-a reorientat către alte activități. Însă, chiar și după ce a avut succes pe alte planuri, Maddie nu a uitat de perioada petrecută la Charlton.

„Eram tânără, mă vedeam cu prietenii și nu prea înțelegeam poziția în care mă aflam și responsabilitatea pe care o aveam. Am iubit Charlton, am fost apropiată de antrenori și de colege, așa că decizia lor m-a afectat teribil. Când s-a întâmplat totul, am înțeles câți oameni am dezamăgit. M-am simțit vinovată, jenată și dezamăgită de mine că m-am arătat în acea lumină. După ce am fost dată afară, am început să mă gândesc dacă voi putea juca fotbal din nou, la ce nivel voi putea juca și dacă alte echipe mă vor dori”, a declarat cu cenușă-n cosițele-i blonde Madalene Wright.

„În urma scandalului pe care l-am avut, am crezut că sunt terminată și nu știam cum o să trec peste el. Dar, întotdeauna există o nouă zi și un nou început. Fiecare are un trecut pe care nu îl poți schimba. Atât timp cât înveți din greșelile tale și faci mișcările corecte înainte, există lumină la capătul tunelului” – Madelene Wright

Tot răul spre bine. Madelene Wright a făcut avere pe OnlyFans

Doar că socoteala de la club nu s-a potrivit cu cea din… târg și viața frumoasei Maddie a cunoscut o întorsătură neașteptată, iar contul său de Instagram a explodat și a ajuns în scurt timp la aproape 350.000 de urmăritori după ce a fost îndepărtată de Charlton. Mărcile de îmbrăcăminte, firmele de lenjerie intimă și chiar unele companii sportive au început să se înghesuie la ușa ei în încercarea de a profita de pe urma „aspectului” ei frumos și a „faimei” sale, pentru că scandalurile ei au ținut prima pagină a marilor publicații din Insulă.

Reflectând la schimbarea bruscă, Maddie a înțeles că o carieră se încheiase, dar o alta tocmai începea. După câteva reclame făcute unor companii celebre din lumea modei, Madelene și-a dat seama că poate obține mult mai mult din punct de vedere financiar dacă devine… propriul patron!

Deși a fost reticentă la început și s-a gândit ce vor spune părinții, familia și prietenii apropiați, în cele din urmă Maddie a ales să-și deschidă propria Doritorii s-au înghesuit imediat să se aboneze la profilul ei, contra sumei de 26 de lire sterline lunar, pentru a putea vedea poze sexy cu „minunea blondă” a fotbalului englez. Care urcă constant fotografii în care apare în bikini, lenjerie intimă sau în tricouri ale echipelor de fotbal.

Și așa a reușit să facă nu mai puțin de 500.000 de lire sterline în doar câteva luni, bani care i-au permis să călătorească în întreaga lume și trăiască o viață de lux. La un moment dat, s-a clasat pe locul 6 pe lista celor mai apreciați membri la serviciile de abonament precum OnlyFans și FanTime.

Întoarcerea la prima dragoste

În vara anului 2023, însă, surpriză: Madelene a decis să se întoarcă la fotbal și a surprins pe toată lumea când a semnat cu Leyton Orient Women, o formație micuță de amatori. Iar debutul a fost fantastic. Venind de pe banca de rezerve, a marcat golul de 4-2 pentru formația sa în întâlnirea cu Cheshunt din FA Cup.

Noul său club nu a ratat ocazia de a urca imaginile pe contul de Twitter, iar fanii au luat cu asalt mediul online pentru a saluta întoarcerea frumoasei blonde în fotbal. Și a fost doar mizilic în comparație cu cifrele obținute de Maddie: 3,6 milioane de vizualizări pe rețeaua X (fosta Twitter) și aproape 140.000 de aprecieri.

A fost un an extraordinar pentru Madelene, care s-a reacomodat cu fotbalul, însă după încheierea sezonului a anunțat că nu va mai rămâne la Leyton Orient Women, deocamdată păstrând suspansul în ceea ce privește viitorul său. Singurul lucru sigur este că blonda din Londra va continua Ea a mai sugerat faptul că ar putea să se implice și în lumea jocurilor video, acolo unde visează să-și creeze un adevărat imperiu.

În ciuda scandalurilor în care a fost implicată și a faptului că paparazzi sunt mai mereu pe urmele sale, nu au apărut niciun fel de informații cu privire la viața amoroasă a superbei blonde. Cele mai multe apariții în public sunt alături de prieteni, dar nimeni nu poate spune cu mâna pe inimă că Maddie se află în vreo relație. Și dacă este, a știut să țină asta departe de ochii publicului.

26 de lire sterline lunar costă abonamentul pe pagina de OnlyFans deschisă de Madelene Wright