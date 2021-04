Madonna și fiica sa, Lourdes Leon, au șocat internetul. Imaginea distribuită de marea artistă i-a dezgustat pe mulți dintre cei care au văzut-o.

Cântăreața este o mamă mândră și nu ezită să demonstreze acest lucru. Ea a postat o fotografie în care apare alături de fiica sa cea mare, Lourdes.

Mulți dintre fanii acesteia de pe Istagram au apreciat postarea vedetei. Totuși, o parte dintre cei care au văzut respectiva imagine au fost dezgustați de modul în care tânăra s-a afișat, iar glumele răutăcioase și criticile nu au întârziat să apară.

Madonna și fiica sa au șocat internetul. Mulți fani, dezgustați de ce au văzut în poză

Mamă a șase copii, Madonna este recunoscută drept o persoană care preferă să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor. Totuși, când decide să se afișeze, nu ține cont de norme sau de părerea celor din jur, fiind o persoană excentrică.

Același lucru poate fi spus și cu privire la fiica sa cea mare. Nu este prima dată când tânăra afișează un aspect fizic care uimește, refuzând să se epileze sau să poarte sutien.

Alături de imaginea de mai sus, celebra cântăreață a transmis și un mesaj emoționant: „Like Pieces of your Heart Walking around outside of you (n.r.- ca niște bucăți din inima ta care se plimbă prin afară)”

Reacțiile celor care au văzut imaginea au fost dintre cele mai diverse. Mulți oameni au apreciat legătura dintre cele două femei, în timp ce alții au făcut glume și au criticat modul în care fiica Madonnei arată. A treia categorie de internauți „i-au certat” pe cei care au lăsat mesaje răutăcioase, creându-se o adevărată dezbatere.

„Doamne superbe”, „prea multă dragoste într-o singură fotografie”, „amândouă arătați uimitor”, sunt unele dintre mesajele admirative postate de internauți. În schimb, alții nu au fost de aceeași părere: „învaț-o pe fiica ta să se epileze”, „Rexona no te abandona” (n.r- joc de cuvite rimat, în spaniolă: Rexona nu te abandonează), „trebuie să se apileze de urgență”, au scris aceștia.

Lourdes, care mai este cunoscută și sub numele de Lola, este primul copil al Madonnei și al fostului ei iubit, Carlos Leon. Ea mai are un fiu biologic, din căsnicia cu Guy Ritchie, Rocco. În plus, celebra artistă a mai adoptat alți patru copii: David, Mercy și gemenele Esther și Stella din Malawi.

