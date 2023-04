Madrid Open 2023. Gabriela Ruse, la un pas de calificarea pe tabloul principal

În perioada 25 aprilie – 7 mai are loc primul turneul de categoria Masters din Europa, dotat cu 1.000 de puncte, atât la masculin cât și la feminin, Madrid Open 2023. Premiile puse în joc sunt de 8,795 milioane dolari la masculin și 7,6 milioane de dolari la feminin. Este ediția cu numărul 21 la masculin și cea cu numărul 22 la feminin. Până în iunie 2021, proprietarul turneului a fost miliardarul român Ion Țiriac, acesta vânzând turneului colosului de evenimente sportive IMG.

Două nume uriașe pe lista absenților în competiția masculină la Madrid Open 2023

Turneul masculin îl are drept principal favorit pe spaniolul de nici 20 de ani Carlos Alcaraz. Alți jucători aflați în top 5 al favoriților sunt rusul Daniil Medvedev, norvegianul Casper Ruud, grecul Stefanos Tsitsipas, rusul Andrei Rublev și marea revelație a acestui an, danezul Holger Rune, care după ținerea în inactivitate a Simonei Halep pentru acuzația de dopaj, îl are ca antrenor pe francezul Patrick Mouratoglu.

Patru jucători nu vor fi prezenți pe zgura de la Caja Magica, complexul de terenuri ale openului din capitala Spaniei. Doi dintre ei reprezintă nume imense în sportul alb, intrați în lista celor mai buni trei jucători all time alături de Roger Federer, retras din activitate.

Este vorba de spaniolul Rafael Nadal, șase succese la acest turneu, încă nerefăcut după accidentarea suferită în Australia în primele săptămâni ale anului. Și a decis să se retragă pentru că are încă probleme la cot și din acest motiv a suferit două înfrângeri greu de crezut, la Monte Carlo cu Lorenzo Mussetti și, mai ales, la Banja Luka, la compatriotul Dușan Lajovic.

Miza pe Carlos Alcaraz și Holger Rune la Madri Open 2023 circuitul ATP

Ieșirea din scenă a lui Rafael Nadal nu a surprins prea mult. În schimb, forfaitul lui Novak Djokovic da, multă lume spunând că de fapt sârbul s-a retras din orgoliu, temându-se ca în forma slabă în care se află să nu mai sufere o altă eliminare prematură la un jucător mult sub valoarea lui. În aceste condiții, știind că rusul Daniil Medvedev nu este un foarte bun jucător de zgură, toate privirile se vor îndrepta spre generația „lupilor tineri”.

Un reprezentant al gazdelor, Carlos Alcaraz, a devenit principalul favorit, o victorie însemnând de fapt apărarea titlului cucerit anul trecut. Danezul Holger Rune e al doilea nume care trebuie neapărat luat în seamă, un jucător cu mare potențial dar extrem de coleric, total împotriva firii nordicilor.

În fine, un alt puști minune. italianul Jannick Sinner, numărul 8 mondial, nu va fi la Madrid, urmare atât a unei gripe care l-a obligat să renunțe la sfertul de finală cu compatriotul Lorenzo Mussetti la Barcelona, dar și a unei probleme musculare la piciorul stâng.

Simona Halep și Belinda Bencic sunt marile absențe în turneul feminin

În competiția feminină, cea mai importantă absență este a româncei Simona Halep, câștigătoare la Madrid în 2016 și 2017 și finalistă în 2014 și 2019, urmare a acuzației de dopaj. Până la lămurirea statutului său, vinovată sau nevinovată, nu are drept nici măcar să se antreneze pe un teren oficial, nu doar să să nu participe la turnee.

Curând ea va compărea în fața instanței sportive, care va decide dacă Halep s-a dopat cu bună știință sau a fost victima unei conjuncturi nefericite, caz în care va fi absolvită de pedeapsă și va putea reveni imediat pe teren. În afara lui Halep, nu este prezentă la Madrid elvețianca Belinda Bencic, accidentată.

Româncele nu au avut noroc la stabilirea țintarului la Madrid Open 2023

Principalele favorite în turneul feminin sunt poloneza Iga Swiatek, liderul mondial. bielorusa Aryna Sabalenka și tunisianca Ons Jabeur. Irina Begu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian, prin clasament proetejat, pe tabloul principal, iar Gabriela Ruse lupta în calificări pentru a fi a cincea.

Din păcate, norocul nu a fost cu fetele noastre. poate trece de Lauren Davies, dar apoi apare Sabalenka. Begu începe din turul 2, cu învingătoarea dintre Kontaveit și Muchova, iar apoi poate da de Ons Jabeur. Ana Bogdan poate trece de Anna Bondar, dar apoi vine Ons Jabeur. Iar Cristian a dat de Sloane Stephens, finalista de la Roland Garros 2018 și apoi ar fi rusoiaca Anastasia Potapova.