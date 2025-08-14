MAE a emis două alerte de călătorie pentru două destinații iubite de români. Ce trebuie să știe cei care și-au planificat vacanțele aici

Ministerul Afacerilor Externe a emis două atenționări de călătorie pentru două țări iubite de români pe perioada concediilor. Incendiile de vegetație fac prăpăd și pot pune turiștii în pericol.

ADVERTISEMENT

MAE a emis o alertă de călătorie pentru Grecia

Ministerul informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia, că autorităţile locale au anunţat menţinerea riscului ridicat de producere a , din cauza . Se înregistrează temperaturi înalte, umiditate scăzută și vânt puternic.

„MAE recomandă cetățenilor români să se informeze, înainte de începerea călătoriei, în legătură cu situația existentă și să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, iar cetățenii români care se află într-o zonă în care are loc un incendiu să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informare publică”, mai arată sursa menționată.

ADVERTISEMENT

De asemenea, instituția recomandă consultarea paginii de internet a Ministerului elen al Protecției Civile și al Crizelor Climatice, care conține informații de actualitate despre incendiile de vegetație, hărți zilnice de prognoză a incendiilor, disponibile la adresa https://civilprotection.gov.gr/xartis, precum și un ghid de autoprotecție împotriva incendiilor.

„Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875, +30 210 6728879 și Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanență.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 și Consulatului General al României de la Salonic: +30 694 604 9076”, a mai transmis MAE.

ADVERTISEMENT

Peste 30 de focare de incendii de vegetație în Albania

MAE vine cu aceeași avertizare valabilă și pentru Albania. Turiștii pot fi puși în pericol din cauza incendiilor de vegetație. Astfel, autoritățile albaneze au informat cu privire la existența a peste 30 de focare de incendii din această țară. Majoritatea sunt situate în sudul țării.

ADVERTISEMENT

„Printre zonele afectate se numără localitățile Skenderbegas și Sojnik din regiunea Gramsh, Koshtan din Mealiaj, Hormove, Koder e Lekel din regiunea Tepelene, pădurile din proximitatea localității Gjirokastra, dar și cele din proximitatea localității Finiq sau Vlore.

MAE recomandă cetățenilor români să se informeze, înainte de începerea călătoriei, în legătură cu evoluțiile situației și să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora”, se arată pe site-ul MAE.