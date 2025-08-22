MAE avertizează românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni, sub atenționări de inundații devastatoare

, destinată românilor care vor ajunge în următoarele zile în această țară.

Atenționare de călătorie pentru Italia. Vremea rea pune stăpânire pe mai multe regiuni

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), până sâmbătă după-amiaza, 23 august, regiunile Emilia-Romagna, Toscana şi Marche se află sub atenționări de fenomene meteorologice extreme. În aceste zone sunt posibile inundații severe.

Ploile torențiale din ultimele ore au dus la creșteri rapide ale nivelului râurilor. Hidrologii avertizează că există risc major de inundații și alunecări de teren. În Toscana, cele mai afectate zone sunt provincia Livorno, între localitățile Cecina și Piombino, Insula Elba, dar și provinciile Pisa și Grosseto.

Zonele din Italia aflate sub alerta de inundații

De asemenea, în regiunea Emilia Romagna a fost emisă o atenționare cod portocaliu de vreme rea. Sunt vizate provinciile Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena și Rimini, inclusiv localitățile situate în zona Munților Apenini. În Marche, fenomenele severe afectează provinciile Ancona, Macerata, Fermo și Ascoli, cu intensitate deosebită în provincia Pesaro Urbino.

„Impactul poate deveni deosebit de grav în zonele rurale şi în apropierea cursurilor de apă, unde infrastructura a suferit daune semnificative la inundaţiile majore din anii precedenţi. Primăriile din localităţile afectate au activat planurile pentru situaţii de urgenţă, recomandând evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare. Totodată, au fost anulate toate evenimentele şi activităţile ce urmau să aibă loc în parcuri, grădini, zone expuse intemperiilor”, au comunicat reprezentanții MAE.

Ce trebuie să știe românii aflați în Italia

MAE sfătuiește călătorii să se informeze în timp real cu privire la situația din Italia, accesând pagina Departamentului Protecției Civile italiene: . Totodată, cetățenii români pot lua legătura cu reprezentanții Consulatului General al României la Bologna: +39 051 5872120; +39 051 5872209.

Românii aflați într-o situație dificilă, cu un caracter de urgență, pot apela numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Bologna: +39 3248035171.