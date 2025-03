MAE declară persona non grata doi oficiali ruși. Ce legături aveau cu fostul candidat Călin Georgescu

Doi diplomați ruși au fost declarați , potrivit unui . Unul dintre aceștia avea legături cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.

Doi oficiali ruși, declarați persona non grata de MAE. Legături cu fostul candidat Călin Georgescu

Este vorba despre atașatul militar, aero și naval al Federației Ruse la București, Victor Makovskiy, dar și adjunctul acestuia, Evgheni Ignatiev „Ministerul Afacerilor Externe informează că autoritățile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a atașatului militar, aero și naval al Federației Ruse la București, precum și a adjunctului acestuia, pentru desfășurarea de activități care contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961.

ADVERTISEMENT

Aceste elemente au fost comunicate părții ruse astăzi, 5 martie 2025, cu prilejul convocării la sediul MAE, din dispoziția ministrului Emil Hurezeanu, a însărcinatului cu afaceri a.i. al Ambasadei Federației Ruse la București”, a transmis MAE.

Numele lui Evgheni Ignatiev apare în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu. Mai exact, într-o interceptare a procurorilor, Marian Motocu, un apropiat al fostului candidat, a sunat la Ambasada Rusiei în România imediat după o conversație cu Georgescu.

ADVERTISEMENT

Marian Motocu a sunat la Ambasada Rusiei, dorind să ia legătura cu Ignatiev

Motocu, cercetat pentru propagandă legionară și mesaje antisemite și xenofobe, a solicitat să vorbească la telefon cu colonelul Evgheni Ignatiev, însă nu ar fi reușit să ia legătura cu acesta la momentul respectiv.

„Marian Motocu: Ziua bună! Menya zovut Motocu Marian. Atâta știu în rusește. Vreau să vorbesc și eu cu domnul colonel Ignatiev Evenki.

ADVERTISEMENT

Interlocutor de la ambasada Rusiei: I don’t understand you. (Nu vă înțeleg)

Marian Motocu: I want to speak to Colonel Ignatiev Evengi… Evgeni… Evgeni (Evgheni).

Interlocutor de la ambasada Rusiei: Your number, telephone, you… (numărul tău de telefon)

Marian Motocu (vorbește în engleză): Numărul meu de telefon e (…) Nu pot să o spun în engleză…

ADVERTISEMENT

Interlocutor de la ambasada Rusiei: Ok, cum vă numiți?

Marian Motocu: Motocu Marian.

Interlocutor de la ambasada Rusiei: Ok, așteptați.”, a fost discuția dintre Motocu și operatorul de la Ambasada Rusiei, conform interceptărilor, arată .

Evgheni Ignatiev, suspectat că este agent GRU

Înainte să încerce să-l contacteze pe adjunctul atașatului militar al Ambasadei Rusiei la București, Marian Motocu a avut o conversație cu Georgescu. Fostul prezidențiabil îi preciza că a pus la cale „un plan”, făcând referire cel mai probabil la alegerile din România. „Dacă lucrurile merg bine o să încep în ianuarie.

Există un plan, există o strategie pe care numai eu o cunosc. Când va fi să fie, așa cum ți-am spus de acum un an, nu s-au legat lucrurile, din multe motive, atunci o să ai locul tău în această acțiune”, spunea Călin Georgescu, potrivit interceptărilor.

De altfel, Evgheni Ignatiev ar fi ofițer GRU. Cei doi diplomați ruși vor fi expulzați din România în 48 de ore. Anunțul MAE a fost făcut după ce Serviciul de Informații de Externe din Rusia a transmis, marți, un mesaj din care reieșea că Georgescu ar fi o „victimă” a UE și României, prin prisma dosarului deschis de autoritățile române.