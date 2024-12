Maestrul Florin Zamfirescu, autobiografia omului, din spatele marelui actor: „Divorțurile sunt chinuitoare, ca un deces, am lăsat viață, case.”. Exclusiv

Florin Zamfirescu a lucrat, timp de doi ani, la cea mai recentă carte pe care o a lansat-o, chiar astăzi. Complet transparent și sincer, marele actor vorbește despre femeile pe care le-a iubit și mărturisește că divorțurile au fost chinuitoare, precum un deces.

Maestrul Florin Zamfirescu, motivele pentru care s-a retras de pe scenă: „În România totul e cu fundul în sus”

Astăzi, marele actor Florin Zamfirescu își lansează cartea intitulată ”Am fost actor”. Într-un interviu emoționant, exclusiv pentru FANATIK, maestrul spune că își dorește ca aceast roman, despre viața lui, să ajungă la cât mai mulți oameni. Asta pentru că visează ca lumea să îl vadă pe el omul, nu pe Florin Zamfirescu actorul.

Timp de doi ani, Florin Zamfirescu a scris ”Am fost actor” apoi, tot doi ani, a căutat o editură. Nemulțumit de tot ce i-au cerut diversele edituri, marele actor mărturisește că, în România, cei care scriu și publică sunt oameni cu adevărat pasionați pentru că, mărturisește el ”aceștia nu trăiesc, ci mor din scris”.

„A durat cam doi ani, din 2020 până în 2022. De atunci am tot căutat edituri care nu mi-au plăcut din cauza ofertelor. Eu nu am scris această carte ca să câștig bani, iar mie mi se cereau bani și sponsori ca să o public.

În România totul e cu fundul în sus. Aici mă gândesc la bieții oameni care trăiesc din scris. Ăștia nu trăiesc, ei mor din scris. Trebuie să fie prea pasionați ca să scrie într-una și să publice. Suntem cu ”noaptea minții” în noi.

Am găsit, într-un final, această minunată editura, ForYou. Niște oameni minunați, care nu mi-au cerut bani. Din contră, mi-au dat un contract în condiții extraordinar de normale. Am ajuns să ne bucurăm de normalități. Am și eu drepturile mele la un număr de exemplare, drepturi de autor, dar nici nu știu cu cât se vinde cartea” , ne dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, maestrul Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu, semnal de alarmă: „Cei care scriu din admirație pot face un mare rău actorilor”

Maestrul Florin Zamfirescu și-a dorit ca nicio parte din viața lui să nu fie un secret pentru oamenii care l-au iubit și apreciat. Convins fiind de faptul că cel mai bine e să-și scrie singur cartea, marele actor mărturisește că a relatat doar adevărul în paginile ei.

„Am scris care vreau să ajungă la public. Eu citesc, de când mă știu, cărți scrise chiar de marii artiști ai țării, Nottara, Maria Filoti, Lucia Sturdza-Bulandra. Dar am citit și cărți scrise de alții, cum ar fi ”Regele Scamator”, de Ludmila Patlanjoglu, despre viața marelui Ștefan Iordache.

Din acea carte, eu recunosc că nu am înțeles nimic. Cei care scriu din admirație pot face un mare rău actorilor. Dacă vrei să te cunoască lumea și post-mortem, să știe ce lucruri ai făcut în viața ta, cu îndemânarea ta, e bine să-ți scrii cartea singur”, ne spune Florin Zamfirescu.

„Am spus în carte și lucruri neplăcute pentru mine”

Convins că oamenii trebuie să știe adevărul despre viața lui de actor, dar mai ales de om, maestrul Florin Zamfirescu ne povestește contextul în care a găsit titlul potrivit pentru cartea sa.

„În cartea mea am promis că voi spune adevărul. Acum a spune adevărul este echivalent cu o declarație de război. Am fost la un ghișeu unde o doamnă mi-a dat să completez un formular. La secțiunea meserie am trecut ”actor”. Mi-a spus doamna că, dacă sunt pensionar, asta trebuie să scriu. Mi s-a părut ciudat pentru că pensionarea nu e o meserie, e o stare de fapt.

Am venit acasă destul de supărat și în momentul ăla mi-a venit în minte titlul cărții, ”Am fost actor”. Am spus în carte și lucruri neplăcute pentru mine, pentru alții. Lucruri unde am fost martor. De aceea nu am lăsat pe nimeni să-mi scrie cartea. Am vrut să scriu ceva din interior, ca lumea să vadă de unde provine omul respectiv”, explică maestrul Zamfirescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Zamfirescu: „Decât să fii ridicol, mai bine te retragi”

Cu maximă sinceritate, Florin Zamfirescu vorbește despre cele două motive pentru care, la 70 de ani, a decis să se retragă de pe scenă. Maestrul este de părere nu trebuie să joci până la 100 de ani. Din contră, un actor bun trebuie să știe când să se retragă cu ”armele” proprii sus.

„ din două motive. Unu: nu mai corespundea simțirea mea interioară cu ce dădeam în afară. Și doi: de rușine că trăiesc mai mult decât majoritatea marilor noștri actori care au murit între 50 și 70 de ani. Există și excepții, firește, Victor Rebengiuc. Eu sunt Florin și cu asta, basta. Mă uit azi în oglindă și văd OMUL, actorul nu mai e.

Personal nu cred în valoarea longevității. Nu cred că, dacă trăiești și joci pe scenă 100 de ani, ești și cel mai mare actor. James Dean, de exemplu, a trăit un sezon și a fost un semizeu.

Îl respectam pe Radu Beligan, dar mă uităm cu milă cum stătea în scenă cu căști în urechi să audă tot ce i se șoptea. Beligan a fost un mare actor, dar nu acum, ci atunci când juca. Decât să fii ridicol, mai bine te retragi. M-am retras cu armele mele, cu capacitățile mele pe care încerc să le descriu în întâmplări de pe scenă, de la filmări”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, marele actor Florin Zamfirescu.

„Toate divorțurile mele, analizate în intimitate, au fost din vina mea”

Cu sinceritate și asumare, Florin Zamfirescu se deschide în fața cititorilor în cartea sa, ”Am fost actor”. Vorbește despre copiii lui, despre nepoți, dar și despre iubirile vieții lui. Recunoaște, cu tristețe, că toate divorțurile, analizate în intimitate, îl fac singurul ”vinovat”.

„În cartea mea , despre iubirile mele, dar în mod civilizat, nu mă apuc să fac o listă cu femeile cu care am fost. Meteahna mea a fost că, în permanență, eram îndrăgostit. Știu foarte mulți oameni așa, marele Constantin Tănase de exemplu. Îl îmbrăca soția lui frumos și îl trimitea de acasă să se plimbe cu vreo fată în parc. Eu am asemuit mereu lucrul asta cu existența cățelușilor pe lângă mamă. Cresc, mai ies la explorat, dar seara tot la mamă se întorc.

Nu am ce să fac, nu sunt misogin, sunt un om și am mărturisit niște lucruri. Toate divorțurile mele, analizate în intimitate, au fost din vina mea. Și, cel mai mult, din cauza meseriei mele. Cu copiii mei mă pot mândri, nu are toată lumea copii și nepoți cum am eu. Până la urmă Dumnezeu a aranjat lucrurile la locul lor.

Divorțurile sunt chinuitoare, ca un deces, am lăsat viață, case. Am traversat lucruri incredibile, șocuri, întâmplări care nu au reușit să mă înfrângă, dar care m-au chinut. Pe toate vă invit să le citiți”, spune Florin Zamfirescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Zamfirescu, auto analiză a propriei existențe: „Nu sunt nici cel mai bun, nici cel mai rău“

Viața de actor nu este una ușoară. Maestrul Florin Zamfirescu scoate în evidență primele două motive pentru care existența unui actor este foarte grea. Ego-ul și obligativitatea detașării de momentele personale cumplite, atunci când ești pe scenă, sunt cele mai greu de stăpânit.

„De-a lungul existenței ca actor, cel mai greu este să pui în acord ce simți în ține cu ce trebuie să rezulte. Tu simți într-un fel, de exemplu tragedie pentru că ți-a murit cineva acasă. Iar în afară trebuie să dai comedie, să faci lumea să radă. Dezacordul între ce simți și ce dai este o mare problemă. Abia după 10 ani de la terminarea facultății, cu condiția să stai pe scenă, se anulează dezacordul.

Al doilea lucru greu este să-ți înfrângi ego-ul. Retragerea mea la 70 de ani a fost o încercare de a-mi înfrânge acest ego. Am spus că, de voi continua, s-ar putea să anulez tot ce am făcut până atunci. A venit odată Polanski la mine la facultate și spus, la un moment dat: ”am făcut niște filme, am avut niște succese, am luat niște premii și cred că am și eu un loc în istorie. Care va fi, însă, locul meu, nu știu”.

Polanski mi-a dat o lecție atunci. Nu sunt nici cel mai bun, nici cel mai rău. Eu m-am expus și cartea va vorbi despre realitate, în ceea ce mă privește. Cred că este obligatoriu ca fiecare artist să-și pună toată viață lui interioară într-o carte”, spune, în încheiere, maestrul Florin Zamfirescu.