Maestrul Florin Zamfirescu, dezvăluire neașteptată la 12 ani de la moartea lui Șerban Ionescu, soțul Magdei Catone: „Avea o meteahnă”

Acum 12 ani Șerban Ionescu, zis și ”Pelicanul” se stingea din viață datorită unei scleroze amiotrofice depistată în Germania. Prietenul său, maestrul Florin Zamfirescu dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, posibilul motiv care a determinat-o pe Magda Catone să pună piciorul în prag și să ceară divorțul, cu doar câteva luni înainte ca marele actor să moară.

Șerban Ionescu a fost un bărbat iubit de femei: „Am fost derbedeu”

Șerban Ionescu s-a născut în data de 23 septembrie, 1950, la Corabia. Tatăl sau a fost medic iar, la doar patru ani, rămâne orfan de mamă, fiind crescut ulterior de o mătușă. La vârsta de 62 de ani Pelicanul părăsește această lume răpus de o boală incurabilă.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Florin Zamfirescu povestește cum l-a cunoscut pe Șerban Ionescu, dar și cum se autocaracteriza marele actor.

„Șerban Ionescu a fost ca un meteor. M-a surprins de când l-am văzut. El a devenit student la teatru mai târziu decât avea vârsta. L-am întrebat de ce a durat atât să dea la teatru și mi-a răspuns ”am fost derbedeu”. Se născuse și trăise la Brașov, în Șchei. Era un om relaxat, iar când a devenit student a fost în aceeași generație cu Marcel Iureș și Răzvan Vasilescu. A fost un student care s-a remarcat din prima.

Am ajuns să jucăm împreună în filmul ”Șobolanii roșii” și era un tip extrem de glumeț. Un fel de Puc din ”Visul unei nopți de vară”. Era un actor ciudat, îl pierdeai printre degete. Semăna veselie în jur oriunde s-ar fi aflat” ne spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Florin Zamfirescu.

„Era în conflict cu soția lui pentru că el avea o meteahnă, bea”

Inițial diagnosticat cu borelioză, actorul Șerban Ionescu a ajuns în Germania unde verdictul a fost crunt: scleroză amiotrofică. Această boală incurabilă l-a scos de pe scenă și l-a învins în data de 21 noiembrie 2012. A murit la Spitalul Floreasca, în secția de terapie intensivă, după ce starea lui s-a agravat.

Cu puțin timp înainte să se stingă din viață, Magda Catone intentase divoțul. Maestrul Zamfirescu susține că marele actor Șerban Ionescu avea o meteahnă, îi plăcea să bea. Dar nu zilnic, ci dar joia. Acesta fiind, aparent motivul care ar fi putut duce la separarea celor doi oameni de teatru și film.

„L-am citit ca pe un om care semăna cu argintul viu. Pleca, dispărea. Când am devenit director artistic la Odeon, jucam împreună în Richard al III-lea. Mi-a zis: „Florine, programează spectacolul când vrei, doar vineri să nu fie”.

Era în conflict cu soția lui, Magda Catone, pentru că el avea o meteahnă, bea. Dar nu la întâmplare, doar joia. Uneori ne mai și certam, dar în final mi-a plăcut foarte mult de Șerban. Era o permanentă surpriză, jucăuș, inventiv”, declară maestrul Florin Zamfirescu în exclusivitate pentru FANATIK.

„Magda Catone a fost mai statornică, mai grijulie cu el, îl iubea”

Marele actor Șerban Ionescu a iubit mult femeile. A fost însurat de două ori, prima dată cu actrița Cristina Pardanschi, apoi cu actrița Magda Catone. Din cea de-a două căsătorie a rezultat Carol, astăzi un actor la fel de talentat și versatil precum tatăl lui. Magda Catone a depus actele de divorț pe care, însă, actorul nu a mai apucat să le semneze. Cu puțin timp înainte ca Șerban Ionescu să moară, maestru Zamfir a mai purtat o ultimă conversație cu Pelicanul.

„La un moment dat eu m-am mutat de la Odeon profesor la UNATC, iar el s-a mutat la Național. I-am pierdut urma, apoi am aflat că este foarte bolnav. Inițial medicii i-au zis că are borelioză. După care a aflat că este vorba de scleroză amiotrofică. A fost un om mereu în mișcare, mergea la vânătoare, avea pușcă, era un fel de Francois Villon. Boala de care a suferit se pare că fusese moștenită, se declanșa după 50 de ani, în familia lui au mai fost cazuri.

Am vorbit cu el înainte să moară. Îmi spunea că-l doare, că are o stare proastă. Apoi am aflat că divorțează de Magda. El mai fusese însurat o dată, cu Cristina Pardanschi, o actriță de la Târgu Mureș, foarte frumoasă.

, mai grijulie cu el, îl proteja și îl iubea. Până la urmă și de ea a decis să se despartă, a zis ”la revedere, vreau să mă însor cu alta”. Ca urmare s-a cuplat cu o doamnă care l-a îngrijit toată perioada cât a fost bolnav”, explică, în exclusivitate pentru FANATIK, Florin Zamfirescu.

Șerban Ionescu și-a ”transferat” talentul fiului său, Carol

Șerban Ionescu trăiește, în continuare, în Carol. Florin Zamfirescu ne spune că fiul lui Șerban este copia fidelă a tatălui său, moștenindu-i și talentul, dar și încăpățânarea. Maestruș Zamfirescu este de părere că spiritul unui asemenea actor se poate compara doar cu cel al lui Puc din ”Visul unei nopți de vară”.

„După ultima discuție pe care am avut-o cu el la telefon, a murit. Pentru mine Șerban a fost un meteor extrem de luminos, de talentat, dar care nu putea dura prea mult parcă. Nu putea s-o ducă până la bătrânețe. Era un spirit viu și mișcător ca spiridușul Puc. Îl regret foarte mult, deseori mă gândesc la el și îl port în suflet.

care mi-a fost student după ce a murit tatăl lui. Și Carol este la fel, greu de prins, greu de supus. În timpul facultății m-am supărat pe el că absenta, venea fix când nu te așteptai, dar era foarte talentat. În examen nu puteai să-i dai note mici pentru că era foarte bun.

Îl regret foarte mult pe Șerban. Când mă vedeam cu el știam că voi râde, când apăream mă striga cu o voce subțire ”nenea Florin”. A făcut parte dintr-o generație bizară. Dumnezeu a scăpat plasa cu talent deasupra României în acei ani”, ne spune maestrul Florin Zamfirescu, în exclusivitate pentru FANATIK.