Mafia care dă bătăi de cap guvernelor din vestul Europei: prințesele amenințate cu moartea. Și actualul șef de la NATO a fost ținta asasinilor

Tot mai multe amenințări la adresa unor membri ai caselor regale europene pun pe jar serviciile de securitate din Occident, iar cel mai recent episod venit din Olanda readuce în prim-plan una dintre cele mai periculoase structuri criminale care își face de cap azi în vestul Europei, în special în Belgia și Țările de Jos.

Prințesele Olandei, amenințate cu moartea. Bărbat de 33 de ani, reținut. Figurile regale, vizate și de narcotraficanți

Reținerea unui bărbat de 33 de ani, suspectat că pregătea un atac împotriva prințeselor olandeze Amalia și Alexia, a deschis din nou o rană pe care autoritățile de la Haga încearcă de ani buni să o țină sub control. Potrivit procurorilor, suspectul (a cărui identitate nu a fost dezvăluită) ar fi plănuit un atentat împotriva moștenitoarei tronului, prințesa Amalia, în vârstă de 27 de ani, și a surorii sale, Alexia, de 20 de ani.

Detaliile anchetei par desprinse dintr-un scenariu de film: asupra individului au fost găsite două topoare și o hârtie pe care apăreau numele celor două tinere și expresia „baie de sânge”. La prima vedere, știrea prezenta un episod izolat al unui bărbat cu obsesii periculoase (lucru care s-a confirmat, căci individul arestat acționa singur), însă cazul a deschis cutia Pandorei: cele două figuri regale n-au scăpat de teroare.

Mocro Maffia, gruparea care face regulile pe piața cocainei în Olanda și Belgia

Povestea care a făcut vâlvă în presa din vestul Europei trage un semnal de alarmă și amintește de amploarea influenței pe care o are Mocro Maffia, o grupare criminală care a transformat Olanda și Belgia în epicentrul traficului european de cocaină și care, în ultimii ani, a început să amenințe chiar structura statală.

Ascensiunea Mocro Maffia nu s-a produs de la o zi la alta. Rădăcinile acestei rețele coboară până în anii 1970, când liberalizarea pieței de canabis din Olanda a creat o oportunitate uriașă pentru rețelele de trafic de droguri. În acel moment, cetățeni olandezi și belgieni de origine marocană au început să profite de legăturile familiale din regiunea Rif, nordul Marocului, una dintre cele mai mari producătoare de canabis din lume. La început, afacerea părea simplă: hașiș produs în Maroc și transportat spre Europa, distribuit în mare parte în Olanda. Odată cu extinderea conexiunilor internaționale și cu explozia cererii unui alt tip de drog, cocaina, aceste rețele și-au perfecționat modul de operare.

Cum a luat naștere Mocro Maffia: diferențe majore față de organizarea mafiei siciliene

Așa a luat naștere, pe scurt, Mocro Maffia, un sistem criminal care azi controlează, potrivit estimărilor făcute de , până la o treime din piața de cocaină a Europei. Veniturile generate, așa cum e lesne de bănuit, sunt uriașe, undeva la zeci de miliarde de euro anual. Atunci când vorbim despre mafia care amenință politicieni și figuri ale caselor regale olandeze și belgiene trebuie să ieșim din paradigma felului în care a fost portretizată ideea de mafie de-a lungul decadelor. Nu seamănă deloc cu mafia siciliană (cea mai cunoscută la nivel european). Mafia marocană nu are o ierarhie clară, rigidă și nici vreun cod de onoare cum vedem în serialele italiene despre famigliile care controlează orașe sau cartiere întregi din Sicilia.

E mai degrabă un sistem de alianțe care se tot schimbă, în funcție de interese, grupuri autonome și subcontractări criminale. Specialiștii compară modul lor de operare cu un startup foarte agresiv. Clanurile colaborează atunci când există profit și externalizează aproape orice, de la marfă la asasinate. Succesul Mocro Maffia are legătură directă cu infrastructura logistică uriașă din Olanda și Belgia. Porturile Rotterdam și Antwerp au devenit principalele porți de intrare pentru cocaina latino-americană în Europa, depășind, în ultimii ani, Spania.

Drogurile ajung în porturile europene ascunse în lăzi cu fructe exotice, cafea și echipamente industriale

Drogurile, conform raportului publicat în 2023 de ISS, sunt ascunse în transporturi banale: fructe exotice, cafea, lemn sau tot felul de echipamente industriale. Pentru cartelurile din Columbia și Mexic, Mocro Maffia a devenit cea mai bună alegere din punct de vedere strategic. Ruta include adesea și Marocul, de unde sunt mare parte din membrii rețelei, țară care e în continuare un punct important de tranzit între America Latină și Europa.

Problema pentru rețeaua marocană este cum spală banii din traficul de droguri, iar aici intervin Olanda și Belgia. Antwerp, centrul mondial al afacerilor cu diamante, este una dintre destinațiile favorite pentru ”curățarea” banilor din cocaină. În Belgia, este o altă poartă majoră de . Conform unor estimări, aproximativ 16 miliarde de euro sunt spălate anual în economia olandeză.

Războiul din interiorul grupării a pus autoritățile din țările vestice în alertă

2012 a fost un an de cotitură pentru gruparea Mocro Maffia, atunci când un transport uriaș a dispărut din portul Antwerp. A fost scânteia pentru ceea ce presa olandeză numea „Războiul Mocro”, când anumite clanuri au început să se vâneze reciproc. Au fost o serie de execuții, atentate, răpiri și torturi. Bilanțul de atunci ajunsese la 100 de morți. Ce a șocat Europa, în schimb, nu a fost amploarea violenței, ci brutalitatea ei. Au existat decapitări, camere improvizate de tortură, ba chiar asasinate în plină stradă.

Asasinate la comandă. Jurnalist de investigații din Olanda, ucis în Amsterdam. ”Regele cocainei”, condamnat pe viață, influent și după gratii

Până la un punct, autoritățile belgiene au crezut că era vorba despre o banală răfuială între traficanți, însă s-au convins că treburile sunt mai complicate. În anul 2019, avocatul Derk Wiersum, care apăra un martor-cheie într-un dosar împotriva Mocro Maffia, a fost împușcat mortal chiar în fața casei sale. În anul 2021, jurnalistul Peter R. de Vries, unul dintre cei mai cunoscuți reporteri de investigație din Olanda, a fost executat pe o stradă din Amsterdam.

Fratele unui martor protejat a fost și el ucis. Toate aceste crime terifiante i-au trezit pe anchetatorii olandezi, dându-și seama că se confruntă cu ceva mult mai grav decât o bătălie între dealeri. În centrul acestui univers criminal se află Ridouan Taghi, considerat de procurori drept „regele cocainei din Europa”, care a fost condamnat pe viață în anul 2024 pentru o serie de infracțiuni dintre cele mai odioase.

Fostul premier și actualul șef de la NATO, Mark Rutte, țintă a mafiei drogurilor

Verdictul părea să marcheze sfârșitul unei ere, doar că după ce a intrat la zdup nu s-a oprit influența acestui mafiot. Rețeaua continuă să opereze, chiar dacă Taghi este închis. Condamnarea lui nu a distrus structura, ci doar a făcut-o să se adapteze. Revenind la cazul suspectului reținut la Haga în povestea amenințării prințeselor olandeze nu a venit din senin.

Prințesa Amalia este de ani buni sub protecție strictă. Acum 4 ani, amenințările primite au fost atât de serioase încât moștenitoarea tronului a fost obligată să renunțe la viața de studentă și să se mute înapoi la palat. La acel moment, Regina Maxima a Olandei declara că fiica ei „nu poate ieși din casă”, atât îi era de frică. Ulterior, Amalia s-a mutat pentru câteva luni în Spania, departe de presiunea de acasă. Serviciile olandeze au legat atunci amenințările de cercurile asociate crimei organizate. Mai mult, autoritățile olandeze au avertizat că în trecut inclusiv fostul premier Mark Rutte (actual șef la NATO) s-ar fi aflat pe lista potențialelor ținte ale grupării Mocro Maffia.