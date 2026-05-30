Magazinele din centrul Parisului, baricadate din cauza huliganilor. Se preconizează distrugeri masive după finala Champions League, PSG – Arsenal. Video

ADVERTISEMENT

se dispută astăzi, 30 mai, de la ora 19:00, la Budapesta, pe celebrul stadion Puskas Arena. PSG și Arsenal sunt cele două echipe pretendente la trofeu, iar trupa lui Luis Enrique pleacă cu prima șansă conform bookmakerilor și statisticienilor. Indiferent de rezultat însă, la Paris se anunță un adevărat haos după terminarea partidei, iar câteva magazine din capitala Franței au fost deja baricadate pentru a preveni eventualele daune cauzate de ultrași.

Fanii lui Paris Saint-Germain sunt cunoscuți în întreaga lume pentru faptul că sărbătoresc sau suferă cu extrem de mult patos la meciurile disputate de favoriții lor. Tocmai de aceea, proprietarii magazinelor din capitala Franței au luat decis să-și ia măsuri de precauție în această zi de sâmbătă, 30 mai 2026, dată la care trupa lui Luis Enrique joacă cu trofeul UEFA Champions League pe masă în fața lui Arsenal, noua campioană din Premier League.

ADVERTISEMENT

În jurul prânzului, pe rețelele de socializare au apărut câteva imagini din Paris, cu mai multe magazine de pe celebrul bulevard „Champs-Élysées” și nu numai, care au fost baricadate în adevăratul sens al cuvântului, asta pentru a se evita pe cât de mult posibil eventualele daune materiale care ar urma să fie provocate de ultrași odată cu încheierea partidei de la Budapesta. De asemenea, autoritățile au declarat că personalul autorizat va fi suplimentat considerabil în această seară, polițiștii urmând să acopere în număr mare toate zonele critice din capitala Franței.

🇫🇷🚨 Paris is getting "ready" for the Champions League final, but maybe not the way you think… 🫣Businesses are officially in survival mode. 🪵🔨 — Active citizen (@activecitizency)

PSG vrea al doilea titlu consecutiv în Liga Campionilor! Arsenal țintește primul succes din istoria clubului!

PSG, câștigătoarea ediției de anul trecut și campioana en-titre a Franței, va avea parte de un duel de zile mari cu noua campioană a Angliei, Arsenal, clubul care a pus mâna pe trofeul după 22 de ani de așteptare. Pentru „tunari” însă, miza pare să fie puțin mai mare, dat fiind faptul că gruparea londoneză nu a izbutit niciodată să cucerească „urecheata”. Cel mai aproape au fost în sezonul 2005/2006, când au pierdut în finală în fața Barcelonei lui Rijkaard, scor 1-2.

ADVERTISEMENT

„Este a doua noastră finală de Liga Campionilor și va fi dificil. De fapt, ar fi dificil pentru oricine. Nu știi niciodată când vei mai avea șansa să joci o astfel de finală, așa că trebuie să profiți la maximum de această oportunitate”, a declarat Luis Enrique, tehnicianul lui PSG, la conferința de presă premergătoare finalei. De cealaltă parte, Mikel Arteta a fost mult mai tăios, conștientizând cât de mult ar însemna un triumf în UCL pentru clubul pe care îl pregătește: „Trofeul Ligii Campionilor mi-a apărut în vise la fel cum mi-a apărut și trofeul Premier League. Mâine este ultimul pas. Mergem să câștigăm și să aducem trofeul acasă. Cred că ambiția noastră este și mai mare după câștigarea titlului. Ei își apără trofeul, sunt campionii, iar noi vrem să le luăm acest statut”.