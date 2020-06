Magazinerul de la Dinamo rupe tăcerea: „Sunt într-o situație foarte delicată”

Dimineața zilei de joi a venit cu o veste bombă care ar fi putut pune în pericol reluarea Ligii 1: Cătălin Clincea, magazinerul clubului Dinamo, a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus.

Magazinerul lui Dinamo, infectat cu coronavirus. „Sunt într-o situație foarte delicată”

Cătălin Clincea a vorbit cu reporterii Prosport și spune că nu știe de unde a putut lua boala, deoarece a respectat toare regulile impuse de protocolul realizat de LPF, FRF și Ministerul Sănătății.

El se află acum internat la Spitalul „Victor Babeș”, unde va rămâne internat timp de 14 zile, chiar dacă la repetarea testului se va dovedi că a fost doar o alarmă falsă.

„N-am avut nici un simptom și nu am nimic nici acum. Nici nu știu de unde l-aș fi putut lua. Sunt internat la spital la Victor Babeș de azi dimineață. Am mai făcut un test și aici. Cel de la Dinamo fusese al patrulea test, acela complet, ca toată echipa. Au venit și de la ancheta epidemiologică și le-am răspuns pe unde am fost și cu cine m-am intersectat. Dar am și eu familie, mă protejam oricum. Ai mei sunt bine. Dar așa e în viață, pică întotdeauna pe cel mai mic”, a spus Cătălin Clincea.



Neagă un contact cu jucătorii

Magazinerul lui Dinamo vorbește mai apoi despre relația avută cu jucătorii în această perioadă, spunând că nu a nu a stat la masă cu ei și nici nu a existat vreun contact direct.

„Nu am stat la masă cu jucătorii. Și la Săftica treceam la maxim 2-3 metri unii de alții, eu nici echipamentul nu le dădeam. Acela se adună în pungi de plastic și este predat. Eu mă aflu într-o situație foarte delicată acum și nu-i doresc nimănui să treacă prin așa ceva.

Nu știu ce se va întâmpla în continuare. Chiar dacă testul făcut în spital va ieși negativ, tot va trebui să stau probabil acele 14 zile în carantină aici”, și-a încheiat Cătălin Clincea „spovedania”.



LPF a anulat deja meciul lui Dinamo cu Chindia

Liga Profesionista de Fotbal a reacționat rapid și a anulat deja partida pe care Dinamo trebuia să o dispute sâmbătă cu Chindia.

„Liga Profesionistă de Fotbal ține să informeze că astăzi, 11.06.2020, la ora 10:39, persoana responsabilă cu verificarea respectării prevederilor Ordinului comun al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății nr. 601/971/2020 din cadrul clubului FC DINAMO 1948 București ne-a transmis faptul că o persoană din cadrul clubului a fost depistată pozitiv la cea de a patra testare COVID 19.

Având în vedere prevederile legale și regulamentare este necesară păstrarea anonimatului acestei persoane.

Liga Profesionistă de Fotbal va respecta prevederile legale stabilite de ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului si Ministerul Sănătății și până la finalizarea anchetei epidemiologice în acest caz, va opri desfășurarea meciurilor care implică clubul FC Dinamo 1948 București”, se arată în comunivcatul LPF.