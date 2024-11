Magazinul celebru de la care Petre de la MasterChef 2024 cumpără pietrele pe care le gătește cu sos: ”Le pun în cuptor, la 200 de grade”. Exclusiv

Petre Catană, concurentul MasterChef 2024, își procură pietrele, pe care le gătește, dintr-un magazin de decorațiuni, jucării și alte obiecte de bucătărie.

Concurentul a fost invitat să gătească pietre cu sos în cadrul unui eveniment privat organizat de Pro Tv, la un restaurant din Capitală. La acțiune au participat mai mulți concurenți MasterChef 2024. Acestora le-a fost pusă la dispoziție bucătăria localului de fițe și au gătit pentru invitați, pietre cu sos, mușchi de vită și un desert.

ADVERTISEMENT

Petre de la MasterChef 2024 a gătit două tăvi de pietre cu sos

Petre Catană a deschis seara cu pietrele sale îmbibate în sos. Concurentul a pregătit două tăvi pline cu pietre ca să ajungă tuturor invitaților. de la Pro Tv, concurentul i-a atenționat și pe invitați că pietrele nu se înghit, să fie atenți. Ci doar se sug.

Surprinzător, invitații au fost plăcut impresionați de gustul preparatul lui Petre, mulți dintre ei cerându-i rețeta sosului. Concurentului i s-a schimbat viața de când a participat la MasterChef 2024, după cum ne-a declarat în interviul exclusiv pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Petre care gătește pietre. Spune-mi ce îți spun oamenii când te văd pe stradă? Te recunosc?

Unii da, unii nu. Am fost prin magazine de haine și prin supermarketuri și m-au oprit, da. În metrou era un grup de tineri și vorbeau acolo, îi auzeam că spuneau “băiatul ăsta e de la MastherChef”. Și erau cu telefonul, se ascundeau. Erau foarte rușinoși și nu voiau să se uite nici la mine, erau cu un telefon și încercau să facă poze.

Într-un magazin de haine unde am fost recent, erau fete care așezau haine acolo și o colegă de-a lor, din spate, le-a chemat, “hai repede, e băiatul de la MastherChef”.

ADVERTISEMENT

Petre Catană, concurent MasterChef 2024: “Momentan, cel mai mare avantaj este faptul că m-am mutat în România”

S-a schimbat mult viața ta de când ai participat?

Sincer, de când sunt la MastherChef, se pare că viața mea o ia într-o altă direcție și încet începe să fie super mega wow.

Ce beneficii ai avut sau ce avantaje ai avut de când cu participarea la MasterChef 2024? Poate un loc de muncă mai bun, poate o chirie mai bună…

ADVERTISEMENT

Sincer, momentan, cel mai mare avantaj este faptul că m-am mutat în România. Chiar plănuiam din afară să mă mut în România, doar că nu eram sigur și cred că, cum am zis și la MastherChef, participarea mea aici a fost ultima picătură. M-a făcut să înțeleg că în sfârșit gata vin în România, mă mut aici, vin la București.

Pentru mine este prima dată când stau în București, eu sunt din Bacău, și Bucureștiul este super mișto. Până în momentul de față, mi se pare super aglomerat, . Comparativ cu orașul din care sunt eu, din Bacău, e supra aglomerat. Sincer, îmi place mult Bucureștiul și ca avantaj faptul că am reușit în sfârșit să mă mut.

Că am încercat, am vreo 3 ani de când încerc să mă mut, de când tot zic că vin înapoi, vin, vin. Am tot venit în România în mini-vacanțe și nu eram hotărât să rămân, veneam o săptămână, două, și spuneam “ok, plec înapoi”. Doar că acum, cu emisiunea și cu tot ce se întâmplă acum, mi-am dat seama că “ok, gata, rămân aici”.

Ce spune Petre, concurentul MasterChef 2024, despre cei trei chefi? “Mai dur, dar nu în mod negativ, este Chef Dumitrescu”

Ai început să câștigi ceva mai mulți bani?

Totul începe să fie încetul cu încetul. Suntem cu pași mici. Ideea că sunt sigur și chiar cred că, odată cu difuzarea emisiunii, și cu timpul, o să fie foarte bine. Doamne ajută!

Care dintre Chefi e mai prietenos și care e mai dur?

Sincer, toți trei sunt. Chiar îmi plac toți trei. Dacă ar fi să-i pun pe categorii, mai dur, dar nu în mod negativ, este Chef Dumitrescu. El mi se pare, nu știu, vrea perfecțiune, este perfecționist.

El nu este dur într-un sens negativ, doar că e prea, nu știu, dacă vede că ai potențial… încearcă să se asigure că scoate absolut tot din tine și te face să fii de 10. Și apoi Chef Sorin Bontea mi se pare super amuzant și super carismatic. Chiar dacă înainte, sincer, Sorin Bontea părea mai dur.

Chef Scărlătescu cum este?

El mi se pare, nu știu, mi se pare ca un urs panda. Un urs panda, așa îl văd. E super amuzant. Ce am văzut la Chef Scărlătescu este că, în emisiune poate fi super profesionist și atunci e foarte bine, poate fi și amuzant. Dar mi se pare mai amuzant în afara platoului de filmare. Am avut ocazia să lucrez cu toți trei la un eveniment de la Pro Tv și acolo l-am văzut cum e el, un urs panda în largul lui.

De unde își cumpără pietrele? “Ideea este că mă asigur când le cumpăr că scrie pe etichetă că sunt de râu”

De unde îți procuri pietrele? De la ce magazin, furnizor?

Cum am zis și la alte emisiuni, le iau dintr-un loc anume. Chiar dacă lumea se întreabă dacă sunt safe, sunt foarte safe, ideea că sunt pietre de râu. Sunt de la un magazin cu decorațiuni și obiecte pentru bucătărie, Jumbo. Le cumperi de acolo și mergi acasă și le fierbi, le prepari… Ideea este că mă asigur când le cumpăr că scrie pe etichetă că sunt de râu.

Știu că sunt la magazinul acesta pietrele acelea pentru acvarii care sunt cu o chestie pe ele toxică, dar eu cumpăr altceva. Le iau pe alea care sunt ca bolovani, sunt pietre de râu, apoi le fierb în apă fierbinte cu bicarbonat și oțet. Și apoi, dacă vreau să fie super, super, super mega safe le pun în cuptor la prăjit, la temperatură de 200 grade.

Inițial, oamenii, când le mâncau în Asia, le luau din apă, nu le dezinfectau (Rețeta lui Petre Catană, cu pietre și sos, e una asiatică – n.r.)