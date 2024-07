Magazinul din România unde un kilogram de roșii costă și 26 de lei. Unde se află cel mai căutat ”aprozar de lux”

Oamenii de acolo spun că au investit masiv ăn așa zisele epicerii, aprozarele de lux ale anului 2024. Practic, mâncarea de aici e bio 100% și vine de la fermă direct în farfuria pretențioșilor. Mâncărurile de aici sunt atent alese și aduc mai degrabă cu bucătăria bunicii, astfel că nostalgicii cu bani nu se uită atunci când plătesc pentru bunătăți.

Magazinul din România unde un kilogram de roșii costă și 26 de lei

Așa cum arată , aceste magazine cochete, denumite și ferme artizanale, oferă printre altele roșii crescute cu un amestec de calciu, fosfor și magneziu, doar cu îngrășăminte naturale. Astfel ajung roșiile bunicii în numitele epicerii sau aprozarele gourmet, unde un kilogram de roșii poate să coste 26 de lei.

“Normalul trebuie căutat, de fapt. Găsiţi acolo ingrediente pe care acum 30-40 de ani le-am fi găsit cu uşurinţă. Roşiile cu adevărat bune sunt extrem de rare, nu ştiu câţi producători riscă să cultive soiuri şi nu hibrizi.

Aici avem o fermă de legume, găsim de la roşii, castraveţi, aromatice, ardei, dovlecei, cam tot ce am putea găsi într-o bucătărie vara“, a declarat Dan Constantinescu, proprietar fermă de lux. Cererea pentru produse bio a crescut în ultimii 5 ani, astfel că 3 din 5 coșuri conțin astfel de produse bio, chiar dacă sunt mai scumpe, direct de la producători.

“Suntem la început cu acceptarea şi existenţa pe piaţă a micilor producători locali. Vedem această tendinţă de la an la an de creştere a numărului de producători şi a sortimentaţiei vine ca o confirmare a cererii de pe piaţă. Nu am putea accepta producători mici dacă produsele lor nu ar fi vândute”, explică și Cristian Sălceanu, CEO supermarket online.

Românii sunt mari amatori de alimente bio, în special fructe și legume

La modă ar fi și aprozarele bistro, acele mini piețe tip restaurant, acolo unde un bucătar pregătește bucate alese tot din producție proprie. “ cu un concept asemănător, dar se axează pe peşte şi pe carne şi ne-an gândit că nu există niciunul cu legume şi din necesitatea de a avea o piaţă de desfacere şi pentru legumele de la ferma proprie”, a explicat bucătarul șef Laurenţiu Hairadin.

Interesant, cu toate că românii caută așa zisele surse bio pentru fructe și legume, țara noastră este momentan pe ultimul loc în Europa la consumul de alimente. Asta, pentru că un român mănâncă în fiecare an între 70 ki 80 de kilograme de fructe și legume. Unul dintre cele mai căutate aprozare de lux este Nasul Roșu din București, acolo unde oamenii se calcă în picioare pentru a cumpăra legume bio.

”Îl numim Epicerie Nasul Roșu deoarece dorim să fie ceva mai mult decât un magazin alimentar. Dacă doriți o încadrare ”oficială”, va fi un specialty food & deli shop cu legume, fructe, verdețuri proaspete, alături de produse care le complimentează.

Ne axăm pe produse sănătoase, cu preponderență eco, și punem gustul în plan principal pentru că ce poate fi mai mulțumitor când vine vorba despre alimentație decât să știi că mănânci sănătos și cu gust delicios”, povestește fermierul afacerist Dan Constantinescu.