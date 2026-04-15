Magazinul fostului ministru Monica Iacob Ridzi, închis de ANPC. Ce nereguli s-au descoperit și ce amenzi uriașe s-au dat

Monica Iacob-Ridzi (48 de ani), fost ministru al Tineretului și sportului, a fost condamnată, pe 15 februarie 2015, de Înalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu în dosarul 2 mai. Ridzi a efectuat 2 ani și 8 luni din pedeapsă, apoi a revenit la Petroșani, acolo unde se află familia sa, iar soțul ei, Tiberiu Iacob-Ridzi, este primar al localității.

ANPC a amendat magazinul Monicăi Iacob Ridzi cu 30.000 lei

Monica Iacob Ridzi este director general și consilier juridic al firmei ”Euro Riva Serv SRL”, care este a familiei sale. De altfel, Ridzi și-a început cariera profesională, până să avanseze în politică, chiar la această firmă, pentru care a lucrat între 1995 și 2004. Societatea comercială are ca obiect de activitate ”comerțul cu amănuntul în magazinele nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”, iar prin intermediul acesteia își desfășoară activitatea mai multe magazine din Petroșani și Valea Jiului.

Firma a fost amendată cu 30.000 lei, pe 19 februarie 2024, pentru diverse neregului, de ANPC- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest Timiș-Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara, iar societatea comercială a contestat în instanță amenda, dosarul fiind înregistrat pe 29 februarie 2024 la Judecătoria Petroșani, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Euro Riva Serv SRL a solicitat în instanță anularea procesului-verbal atacat şi exonerarea de la plata amenzii, dar și transformarea amenzilor contravenționale aplicate în sancțiunea “avertisment”.

Firma condusă de Monica Iacob-Ridzi a arătat că, în data de 15.02.2024, . La prezentarea în unitate, comisarii A.N.P.C. nu au prezentat nici dispoziția prevăzută în procedura privind derularea controlului operativ la punctul de lucru al societăţii, nici acordul scris al șefului ierarhic superior şi nici ordinul de serviciu pe care să fie mentionate datele de identificare ale societăţii, motiv pentru care apreciază că acestea nu au existat.

Convingerea că procedura a fost încalcată este întărită și de faptul că, în aceeaşi dată, reprezentatii ANPC au desfășurat acțiuni de control în Valea Jiului la magazinele, depozitele și societățile cu obiect de activitate comercializare produse second-hand, iar singurul magazin cu alt obiect de activitate controlat a fost al societăţii, magazin care a şi fost închis de reprezentanții ANPC, tematica de control fiind cu totul alta, iar prezența comisarilor la punctul de lucru și măsurile luate s-au făcut cu încălcarea procedurii de control a A.N.P.C.

Firma a menționat că la punctul de lucru închis de comisarii ANPC, societatea nu prestează servicii, ci desfășoară activitate de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare și nealimentare, astfel că rezultă că temeiul opririi activității este unul greșit, împrejurare care echivalează cu lipsa temeiului legal și le creează un prejudiciu prin faptul că o pune în imposibilitatea de a se angaja într-o apărare eficientă. Acest prejudiciu nu poate fi înlăturat decât prin anularea procesului-verbal atacat.

Firma a mai arătat că punctul de lucru a fost închis pentru cinci zile, deși deficiențele constatate au fost remediate în 24 de ore şi a solicitat în scris redeschiderea, însă comisarii ANPC au refuzat, motivând că au nevoie de acordul superiorilor.

Fructele și legumele comercializate în magazin erau mucegăite și deshidratate

Firma a menționat că sancționarea sa cu amendă în cuantum total de 30.000 lei (3 sancțiuni a câte 5.000 lei fiecare și o sancțiune în cuantum de 15.000 lei) este disproporționată în raport de gradul de pericol social şi împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de urmarea produsă, dar și de circumstanțele personale ale subscrisei, motiv pentru care s-ar fi impus aplicarea avertismentului.

ANPC a arătat că, la data și ora controlului, la verificarea prin sondaj a produselor aflate la comercializare, au fost identificate mai multe produse cosmetice (șampon și gel de duș) care nu prezentau traducerea în limba română a denumirii produsului, precauții speciale care trebuie respectate la utilizare sau orice informație specială referitoare la precauţiile privind produsele cosmetice pentru uz profesional, funcţia produsului cosmetic.

Cu ocazia controlului au fost identificate la comercializare produse care aveau data limită de consum stabilită de producător depășită, după cum urmează: (cafea, bomboane, icre). Totodată au fost identificate la comercializare banane, cartofi și lămâi cu modificări organoleptice de aspect, consistență, cu urme de mucegai, deshidratate. ANPC a menționat că au fost identificate pe suprafața de vânzare a magazinului lăzi de congelare, în care erau depozitate legume congelate, fornetti, care prezentau gheață în exces precum și mizerie acumulată în timp, fiind neigienizate corespunzător.

De asemenea vitrinele frigorifice, în care se păstrau băuturile răcoritoare, prezentau grătare ruginite, iar rafturile nu erau igienizate. În zona acestor vitrine frigorifice, inclusiv în spatele acestora, pavimentul nu era igienizat, fiind urme de mizerie acumulată în timp. Alimentarea electrică a acestor vitrine frigorifice se efectua cu ajutorul unui prelungitor cu trei alimentări, existând astfel risc de scurtcircuit din cauza umezelii din zona respectivă. Articolele de igienă copii erau depozitate deasupra vitrinelor frigorifice din unitate, fiind astfel direct expuse la căldura degajată de aceste agregate frigorifice, contrar recomandărilor producătorului de păstrare și depozitare.

Comisarii ANPC au consemnat că plăci din tavanul fals al magazinului erau desprinse

Totodată, s-a constatat faptul că băuturi răcoritoare, prăjitură măgura, snacks-uri, ape minerale erau depozitate direct pe pavimentul unităţii de vânzare, fiind astfel expuse la riscuri de contaminare. De asemenea, s-a constatat faptul că tavanul din unitate prezenta urme de infiltraţii de apă, pete de mucegai, precum și plăci din tavanul fals atârnând, fiind desprinse.

au fost identificate produse de panificație la care s-a constatat faptul că acestea nu aveau afișat pe eticheta de raft denumire produs, denumirea furnizorului preţ/buc, preț/kg. La data și ora controlului s-a mai constatat faptul că fructele prezente la vânzare (banane 20 kg, clementine 2 kg, pere 4 kg, mere 6 kg și portocale 6 kg) nu aveau indicat pe eticheta de raft informaţii referitoare la țara de origine a produsului și categoria de calitate.

Instanța a reținut că individualizarea sancțiunilor aplicate a fost corect şi proporţional realizată în raport de faptele reținute și impactul acesteia asupra valorilor sociale protejate, întrucât prin procesul-verbal atacat s-a constatat încălcarea unor dispoziții privind protecţia consumatorului, care prezumă existența unui anumit grad de pericol social al încălcării prin punerea în pericol grav a siguranţei şi sănătăţii publice.

Totodată, s-a reținut că firma condusă de Monica Iacob-Ridzi are calitatea de profesionist, având mai multe puncte de lucru și desfășurându-și activitatea de mai mulți ani, fiind astfel de datoria acesteia să acționeze ca un bun comerciant, respectiv să aibă cunoștință de obligațiile legale ce îi revin și să ia toate măsurile necesare pentru a respectarea acestora, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Aplicarea unui avertisment nu este suficientă, faptele reţinute fiind multiple și de o gravitate însemnată, ţinând seama de valoarea socială protejată. Pe 25 aprilie 2025, Judecătoria Petroșani a respins plângerea formulată de Euro Riva Serv SRL. Societatea comercială a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Hunedoara.

Pe 18 noiembrie 2025, noua instanță a dispus înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale în sumă de 15.000 lei, cu sancțiunea avertismentului, a dispus reducerea amenzii contravenţionale de la suma de 5.000 lei, la suma de 2.000 lei și a dispune reducerea amenzii contravenţionale de la suma de 5.000 lei, la suma de 2.000 lei, menţinând celelalte sancţiuni aplicate prin actul contestat.