Magazinul oficial al Universității Craiova, luat cu asalt de suporteri de la primele ore ale zilei. Cât a fost nevoit să aștepte la coadă un fan înrăit al oltenilor. Video

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a pus în vânzare abonamentele pentru sezonul 2026/2027. Oltenii beneficiază de un val uriaș de suporteri în urma eventului realizat, iar dovada au fost chiar cozile formate în fața magazinului oficial al echipei. Fanii au venit de la primele ore pentru a pune mâna pe abonamente și alte produse legate de clubul iubit.

Reporterul FANATIK prezent la fața locului a stat de vorbă cu unul dintre suporterii fideli ai echipei din Bănie. Florin Stancu, fostul deputat, a povestit experiența avută la magazinul fizic pentru reînnoirea abonamentului, fiind nevoit să aștepte 45 de minute pentru a intra în posesia lui.

ADVERTISEMENT

„Mă numesc Florin Stancu și azi mi-am reînnoit abonamentul. Vouă, celor de la FANATIK, vă urez multă baftă, vă urmăresc. Și eu postez de Universitatea Craiova. Ca să glumesc, îmi place și îmi doresc să fiu la nivelul vostru. Am venit la 10 fix și am stat 45 de minute la coadă. Am făcut reînnoire de abonament. Am fost la finala Cupei la Sibiu, am fost și la marele meci din campionat cu U Cluj, 5-0. Am fost și la acel 0-4 cu U Cluj, dar niciodată nu mi-am pierdut încrederea în băieți. Am avut încredere în Filipe Coelho încă de la început, și se vede asta în postările mele. Eu am zis că se vor ajunge de la 5.000 la 10.000 de abonamente. Vor juca cu stadionul sold-out în acest sezon!”, a spus Florin Stancu, fost deputat, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul deputat a stat la coadă 45 de minute pentru un nou abonament la meciurile Universității Craiova

Coadă la magazinul Universității Craiova

Marți, 9 iunie, începând cu ora 09:00, suporterii Universității Craiova au început să vină în fața magazinului oficial al echipei. În apropierea orei 10:00, reporterul FANATIK a surprins deja 50 de persoane strânse, în așteptarea deschiderii. De îndată ce cortina de protecție a magazinului a fost ridicată, fanii au pășit rând pe rând în incinta acestuia.

ADVERTISEMENT

, însă goana după acestea a continuat și a doua zi în magazinul fizic. Toți cei prezenți căutau foi și pixuri pentru a le completa cu datele personale în vederea dobândirii unui abonament, iar cozile s-au format pe mai multe rânduri.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a devansat-o pe FCSB. La ce capitol au reușit oltenii să le ia fața bucureștenilor

, iar schimbările de cote au adus-o pe Universitatea Craiova pe prima poziție. Oltenii nu doar că dau acum cel mai valoros jucător al campionatului, ci au devenit formația și cu cel mai valoros lot, evaluat la 34,5 milioane de euro. Ei au depășit astfel rivala FCSB, dar și restul formațiilor din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Nu mai puțin de 11 jucători ai lui Filipe Coelho au înregistrat creșteri de cote de piață. Cel mai valoros jucător din lotul Universității Craiova rămâne Ștefan Baiaram. Atacantul în vârstă de 22 de ani este cotat în prezent la 5 milioane, depășindu-l pe fostul lider în această ierarhie, Darius Olaru, de la FCSB.

31,30 milioane de euro este noua cotă totală de piață a lotului de la FCSB

27,93 milioane de euro este noua cotă totală de piață a lotului de la Rapid

22,70 milioane de euro este noua cotă totală de piață a lotului de la CFR Cluj

19,90 milioane de euro este noua cotă totală de piață a lotului lui Dinamo