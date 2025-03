Magazinul uriaș din România care a dat lovitura. Are un profit fabulos și mii de români îi trec pragul zilnic

Magazinul din România care se bucură de un profit uriaș. Datorită promoțiilor pe care le are constant, mii de români aleg să își facă zilnic cumpărăturile de aici.

Magazinul din România care a înregistrat o creștere substanțială în 2024

Concurența pe piața de retail din România este un acerbă. Există , iar diferența o fac clienții. Drept dovadă, unele magazine se pot lăuda că au încheiat 2024 cu profit uriaș.

ADVERTISEMENT

Este și cazul faimosului magazin Auchan, care poate spune că a dat lovitura în România. Anul trecut, supermarketul a avut venituri de 1.54 miliarde de euro, semn că se numără printre preferatul românilor atunci când vine vorba de cumpărături.

Potrivit raportării financiare a companiei, 2024 a fost un an mult mai bun decât 2023. Anul trecut, , comparativ cu 2023. Creșterea se datorează și faptului că în rețea au mai fost adăugate încă 11 magazine locale.

ADVERTISEMENT

”În România, ritmul bun al vânzărilor generate de Auchan a continuat și în 2024, magazinele raportând un trafic crescut și volume mai mari, rod al investițiilor companiei în prețuri. Marca continuă să își dezvolte formatele, cu transferul a șapte dintre hipermarketurile sale sub o nouă marcă Atac hiper discount by Auchan și lansarea unui program de franciză sub marca Simply by Auchan (10 magazine deja deschise la sfârșitul anului 2024.”, au declarat reprezentanții retailerului, potrivit

Auchan are planuri de modernizare în 2025

Piața din România este una dintre cele mai profitabile pentru Auchan. Chiar dacă are unități deschise și în alte țări, veniturile din România au avut a doua cea mai mare creștere, după Portugalia. Cifrele arată bine și în Franța, țara ”mamă” a retailerului, unde veniturile au ajuns la 16.9 miliarde de euro.

ADVERTISEMENT

Creșterile au fost notabile și la nivel de grup pentru Auchan, anul 2024 fiind mult mai bun decât anul precedent. În 2024, veniturile Auchan au crescut cu 2.1%, ajungând la 31.6 miliarde de euro. Pentru anul 2025, Auchan are o strategie bine pusă la punct, care vizează modernizarea unităților comerciale.

ADVERTISEMENT

În România, Auchan are 450 de magazine, dintre care 26 de hipermarketuri, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri și alte 400 de magazine My Auchan. Acestora li se mai adaugă 14 magazine în franciză Simply by Auchan și platforma online auchan.ro.