Magda Vasiliu, dezvăluiri șocante: „Am fost agresată, înșelată, umilită”. Cazul Danei Roba a făcut-o să vorbească

Cazul Danei Roba, măcelărită în timpul nopții cu un topor de propriul soț a tulburat-o pe Magda Vasiliu și a determinat-o să-și deschidă sufletul. Vedeta a făcut dezvăluiri tulburătoare și a recunoscut că a fost abuzată de bărbații din viața sa.

Magda Vasiliu și-a deschis sufletul după cazul Danei Roba

Magda Vasiliu a fost una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune de la noi din țară, . Recent, însă, ea făcut dezvăluiri tulburătoare.

, inițial crezându-se că a fost vorba de un ciocan, a făcut-o pe fosta prezentatoare să vorbească. Ea a povestit în mediul online că nu o cunoștea personal pe fosta iubită a lui Nicolae Guță.

Totuși, erau prietene pe Facebook de ani buni, iar ceea ce i s-a întâmplat a îngrozit-o. În același timp, i-a dat curaj să vorbească și să tragă un semnal de alarmă pentru toate femeile care o urmăresc și stau în relații abuzive.

Magda Vasiliu a recunoscut public că a avut parte de abuz în fostele relații. „Sunt absolut îngrozită de ce i s-a întâmplat Danielei Roba. Nu ne cunoaștem personal, dar eram prietene pe Facebook de ani și puteam nici să nu fi auzit de ea.

Simplul gând că o femeie e lovită cu ciocanul de soț în timp ce doarme mă cutremură”, a dezvăluit Magda Vasiliu printr-o postare în social media, la scurt timp după ce s-a vestea despre Dana Roba s-a răspândit.

„E bine să pleci de la primele semne că relația scârțâie”

Traumele prin care a trecut au făcut-o pe Magda Vasiliu să-și piardă încrederea în bărbați. Vedeta nu-l mai vrea acum sub acoperișul său decât pe Vlad, fiul ei. Și le-a sfătuit pe cele care îi văd mesajul să plece cât încă nu e prea târziu.

„Stai în casă, trăiești sub același acoperiș cu un om care, brusc, devine un monstru este înfricoșător. Am fost agresată la rândul meu, înșelată, umilită, controlată și jignită, dar am plecat de fiecare dată la timp. Și am decis, în consecință, că Vlad e singurul bărbat (în devenire) pe care îl mai vreau sub același acoperiș.

Nu-mi permit sfaturi. Dar pot spune din proprie experiență că e bine să pleci de la primele semne că relația scârțâie”, a continuat Magda Vasiliu, care acum se teme că Dana Roba nu-și reveni niciodată complet.

„Eu am pierdut ani, am închis ochii, am încercat să accept compromisuri. Degeaba. Nu ajută la absolut nimic. Acum sunt liberă, nu singură. Așa mă consider. Cât despre Daniela Roba, nu mă pot gândi decât că e o femeie tânără.

Țin pumnii să-și revină, deși nu sunt sigură că se vă recupera vreodată complet. Poate fizic o vă face, dar rănile lăsate în psihicul, în sufletul ei nu cred că se pot șterge vreodată”, a încheiat Magda Vasiliu.