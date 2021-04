Divorț neașteptat în showbiz: “Sunt o femeie singură, nu văd ceva senzațional în asta!”

Magda Vasiliu (45 ani) este din nou singură. Pe 14 martie 2015 se căsătorea, pentru a treia oară, cu Cosmin Stoian, bărbatul care i-a adus zâmbetul pe buze într-o perioadă în care nu credea că este posibil să mai râdă, dar, astăzi, la 6 ani de la căsătoria civilă, mărturisește că s-a despărțit de soțul ei.

Fosta prezentatoare a Știrilor Focus, de la Prima TV, a dat România pe Italia, în urmă cu 4 ani, pentru a face tot posibilul ca fiul ei, Vlad, să aibă cele mai mari șanse de a ieși învingător în bătălia cu nemilosul cancer.

Încercările pe care le-au avut de depășit în această perioadă au făcut ca mariajul Magdei Vasiliu cu Cosmin Stoian să se încheie mai repede decât ar fi crezut. Fosta vedetă TV a divorțat și a lăsat să se înțeleagă că lipsa disponibilității ei de a face compromisuri în căsnicie a dus la această ruptură.

Magda Vasiliu a divorțat, pentru a treia oară

“În momentul de față sunt o femeie singură, dar nu văd ceva senzațional în asta. La fel ca oricare alt om, nu te poți înțelege cu cineva, vine un moment când țelurile se schimbă și, probabil, când treci prin atît de multe lucruri prin care am trecut noi, se întâmplă asta. Am decis de comun acord să mergem amândoi pe drumul nostru. Este o decizie luată cu maturitate pentru că nici eu, nici fostul soț nu mai avem 20 de ani.”, a dezvăluit Magda Vasiliu, astăzi, în emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.

Magda Vasiliu a vorbit și despre posibilitatea de a reveni în România și a dezvăluit ferm că acasă, pentru ea și fiul său, înseamnă Italia. Acolo, Vlad a primit îngrijirea medicală de care a avut nevoie pentru a învinge cancerul, dar a fost tratat ireproșabil și în urma unui accident pe care l-a suferit în timp ce se plimba cu bicicleta.

Magda Vasiliu, decizie după ce fiul ei a ajuns pe mâna medicilor în Italia: “Nu mă mai întorc în România”

“Orice mamă normală la cap, într-o situație ca a mea, nu mai ține cont de nimic și face alegerea cea mai bună pentru copilul ei, pentru familia ei. Acum, Vlad este bine și asta contează. A avut o forță extraordinară. Te uiți la el, vezi cât e de senin, cât e de puternic. Toți copiii care se confruntă cu boala asta o fac cu mult mai multă putere decât adulții. El a avut mereu o forță teribilă, nu l-am auzit să se plângă, nici după operația după boala cumplită și nici, acum, după operația la femur.

Este genul de copil care are o ambiție pe care eu nu am avut-o niciodată și este prea târziu ca să o mai am. Dar l-a și maturizat boala. Vara trecută era carne vie pe o mână, după ce a căzut cu bicicleta. Eu eram speriată, iar el, senin, îmi zicea că nu e mare lucru, că într-o săptămână îi trece. Suferința fizică nu îi provoacă niciun fel de reacție, iar despre boală eu i-am explicat din start că este posibil să se întoarcă și trebuie să fie pregătit. Eu îi voi fi întotdeauna alături, atât cât voi fi, și împreună vom depăși totul.”, a dezvăluit Magda Vasiliu.

Întrebată dacă se vede revenind în România, fosta știristă a spus clar și răspicat: “Mi-e dor de Sibiu, mi-e dor de Păltiniș, de colegele mele, de zăpadă, dar nu m-aș simți în siguranță în România. Din păcate pentru toate amintirile mele, pentru toare prietenele mele, asta este.”

Magda Vasiliu a mai fost căsătorită cu baritonul Valentin Vasiliu, al cărui nume l-a și păstrat, dar și cu Andrei Vintilescu, împreună cu care are un băiat, Vlad.

