Magda Vasiliu, după accidentul fiului ei: “Nu mă pot întoarce în România. Avem mult până departe”

Magda Vasiliu s-a retras de ceva vreme din fața camerelor de filmat, fiind cunoscut că a luat o astfel de decizie pentru a fi alături cât mai mult de fiul ei. Vedeta de televiziune a părăsit și România de câțiva ani, preferând să se mute în Italia.

Fiul Magdei Vasiliu a fost diagnosticat cu cancer osos, iar de cinci ani vedeta s-a mutat în Italia, unde a considerat că băiețelul ei poate primi o îngrijire cu mult mai bună, dar și o nouă șansă la viață. După ce s-a vindecat de această problemă delicată, băiatul pe nume Vlad, a putut să se bucure de activitățile copilăriei, pe care pare să le îndrăgească foarte mult.

Totuși, băiețelul a întâmpinat de curând o altă problemă medicală și a fost dus la spital. În prezent acesta are vârsta de 11 ani și Magda Vasiliu a făcut tot posibilul să îl știe bine pe micuț.

Magda Vasiliu, dezvăluiri despre accidentarea fiului ei: “Toată experiența asta”

Tocmai de aceea, a fost solicitată intervenția medicilor imediat după ce Vlad, băiatul fostei prezentatoare Prima TV, a căzut de pe bicicletă și a suferit un accident.

Copilul fostei vedete TV a învins cancerul atunci când avea vârsta de 7 ani, fiind supus și la numeroase ședințe de chimioterapie, greu de suportat și pentru orice adult într-o astfel de situație.

Prin intermediul unei postări formulate în mediul online, Magda Vasiliu a dezvăluit că fiul ei a suferit o fractură de femur când se plimba cu bicicleta. Din câte se pare, băiatul de 11 ani este la vârsta la care îndrăgește foarte tare să se joace și să se distreze cât mai bine pe afară.

“Acum cinci minute îmi suna interfonul. Ies la poartă în halat și dau nas în nas cu o mașină de carabinieri. Mă întreabă daca sunt mama minorului transportat cu elicopterul la Roma. «Cum se simte copilul?» Le spun că acum e bine, că ieri am fost externați. Mi-au luat numărul de telefon și ma vor suna pentru a merge la sediul lor ca sa completez niste hârtii.

Toată experiența asta cu Vlad mi-a întărit ideea că nu mă pot întoarce în România. Ambulanța chemată imediat după căzătură a ajuns instant, la spitalul din Viterbo îl așteptau cu totul pregatiți au calmat durerile imediat, au chemat anestezist care l-a adormit pentru radiografie. I-au vorbit non-stop explicându-i ca e în regulă, că va fi bine. Doi infirmieri l-au întrebat cu ce echipă de fotbal ține și dacă are prietenă.

Nu mai spun de profesionalismul celor cu elicopterul. La aterizarea la Roma, pe lângă ambulanța care l-a preluat pe Vlad, era încă o autospecială a pompierilor, iar salvarea noastră a fost escortata de o mașină a carabinierilor până la Bambino Gesu, deși Roma, fiind zonă roșie, era oricum goală la orele la care am ajuns noi. De Bambino Gesu e inutil să mai spun ceva, pentru că despre profesionalismul, empatia și grija față de pacienți am mai scris. Medicii de aici au fost și sunt mereu salvatorii copilului meu. Așa că, chiar dacă am momente când mă gândesc să mă întorc în România, nu am cum… Pentru că nu știu când România va avea astfel de mecanisme care să funcționeze perfect în condiții de urgența maximă. Mai avem mult până departe…”, a susținut Magda Vasiliu, pe Facebook.

