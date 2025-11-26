Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”

ADVERTISEMENT

Fost jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova, Andre Duarte ar putea ajunge în pauza de iarnă la FCSB. Însă, jurnaliștii maghiari au anunțat că transferul fundașului nu este ușor de realizat.

Ce au scris maghiarii despre posibilul transfer al lui Andre Duarte la FCSB

Plecat de la FC U Craiova în vara anului 2023, apărătorul portughez a ajuns în august anul trecut la formația Ujpest și mai are contract până în 2028, însă nu își mai dorește să rămână. FCSB a intrat pe fir, dar presa din Ungaria a precizat că Andre Duarte nu și-a reziliat încă înțelegerea cu Ujpest.

ADVERTISEMENT

”Numele lui Andre Duarte circulă în presa românească și maghiară de o săptămână și jumătate. Fundașul portughez de la Ujpest FC a fost scos din lotul echipei, apoi a fost asociat cu FCSB și ulterior a anunțat pe pagina sa de Instagram că a părăsit clubul.

Problema nu este atât de simplă. Duarte și-a anunțat plecarea în mod arbitrar, lucru pe care l-a făcut fără un acord reciproc și aprobarea clubului”, .

ADVERTISEMENT

Andre Duarte a refuzat să meargă la echipa a doua

Mai mult, jurnaliștii din țara vecină au precizat că fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a refuzat să meargă să se antreneze cu echipa a doua a clubului Ujpest și să evolueze în meciurile din eșalonul secund.

ADVERTISEMENT

”În acest timp, el ar fi putut participa la antrenamentele echipei secunde pentru a se menține în formă. Totuși, a refuzat să facă asta și nu a fost dispus să intre pe teren nici în meciurile din liga a doua”, a mai notat sursa citată.

FCSB e la un pas de transferul fundașului portughez

Cristi Coste a anunțat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că FCSB lui Andre Duarte, jucător pe care l-a dorit și în perioada în care evolua la FC U Craiova.

ADVERTISEMENT

”Din informațiile noastre, e foarte aproape să se închidă transferul lui Andre Duarte la FCSB. Știți foarte bine, au fost ceva probleme cu cei de la Ujpest. Deocamdată nu au postat despărțirea definitivă de Andre Duarte, dar e foarte aproape de a ajunge liber de contract la FCSB.

A fost dorit și pe vremea când era la FC U Craiova, la echipa lui Adrian Mititelu. Aceasta ar fi una dintre mutările pe care FCSB le pregătește în această pauză care se apropie. Chiar vorbea Mihai Stoica de faptul că sunt aproape să închidă cu un fundaș central”, a spus Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Andre Duarte, mesaj de adio pentru Ujpest

Chiar dacă nu există o poziție oficială din partea clubului din Ungaria privind o eventuală reziliere a contractului, apărătorul portughez și-a anunțat plecarea printr-o postare făcută pe rețelele de socializare.

”Astăzi îmi iau rămas bun de la Ujpest. Clubul care a fost casa mea în ultimele 16 luni. S-au întâmplat unele lucruri care nu au fost deloc bune, iar un fotbalist profesionist nu trebuie să treacă prin ele.

De aceea, ultimele 20 de zile la club au fost, fără îndoială, cele mai grele din cariera mea. Nu a fost sfârșitul pe care mi l-am dorit. Sunt obligat să plec, dar părăsesc clubul cu capul sus și sunt 100% sigur că am dat întotdeauna ce am mai bun. Pe teren și în afara lui”, a scris Andre Duarte, în mediul online.

Portughezul a ”contribuit” la dezastrul de la FC U Craiova

Andre Duarte nu a plecat în cele mai bune condiții nici de la FC U Craiova. Jucătorul a reclamat clubul lui Adrian Mititelu la FIFA pentru o datorie de 400.000 de euro, iar forul mondial i-a dat dreptate.

Totuși, ”alb-albaștrii” nu i-au plătit datoria, s-a ajuns la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, dar și acolo portughezul a avut câștig de cauză. În aceste condiții, .