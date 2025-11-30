Sport

Maghiarii au văzut victoria României cu Japonia și s-au convins înaintea meciului direct de la Mondial: „A avut dificultăți”

Presa din Ungaria a reacționat după ce România a învins-o pe Japonia, 31-27, și are asigurate biletele de calificare în grupa principală a Campionatului Mondial.
FANATIK
30.11.2025 | 09:15
Ce spun ungurii despre duelul cu România ce va urma
Jucătoarele conduse de Ovidiu Mihăilă au două victorii din două posibile la Campionatul Mondial ce se desfășoară în aceste zile în Olanda și Germania.

Ungurii așteaptă duelul cu România de la Campionatul Mondial

Presa din Ungaria a reacționat după ce România și-a asigurat locul de calificare mai departe în competiție și anticipează meciul pe care reprezentativa maghiară urmează să-l aibă contra tricolorelor.

”Echipa națională a României a avut dificultăți în a intra în joc împotriva japonezelor în prima repriză, dar datorită a două goluri înscrise în ultimele două minute și jumătate, a reușit să intre la pauză în avantaj. Echipa din Orientul Îndepărtat a egalat în repriza a doua, însă nu a putut menține ritmul: vecinii noștri de la est au obținut victoria în ultimele 10 minute (31–27).

Meciul cu danezele va decide dacă România va lua două sau mai multe puncte în Main Round, unde adversara din grupă va fi cu siguranță echipa națională a Ungariei”, au scris ungurii de la Nemzeti.

România, calificare în grupa principală după succesul cu Japonia

Până acum, România a avut două victorii la Campionatul Mondial. Prima partidă a fost câștigată clar, 33-24, cu Croația, iar astăzi a trecut și de Japonia, 31-27. Datorită acestor două rezultate, tricolorele urmează să joace în faza următoare a competiției, adică în grupa principală. România mai are un singur meci de jucat, cu Danemarca, după care va mai avea încă 3 meciuri.

În grupa principală, România va juca împotriva reprezentativei din Ungaria, Elveția, și probabil cu Senegal.

