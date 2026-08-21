Sport

Maghiarii cu un român pe teren au produs marea surpriză în Europa League!

O echipă din Ungaria a produs cea mai mare surpriză din prima manșă a play-off-ului Europa League, iar un internațional român a evoluat pe tot parcursul jocului.
Bogdan Mariș
21.08.2026 | 06:10
Maghiarii cu un roman pe teren au produs marea surpriza in Europa League
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Ferencvaros a învins-o pe Trabzonspor cu 1-0 în play-off-ul Europa League. Marius Corbu (24 de ani) a fost integralist. FOTO: Ferencvaros (X)
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Ferencvaros a reușit să se impună cu 1-0 pe terenul lui Trabzonspor în duelul din prima manșă a play-off-ului din Europa League. Cu mijlocașul român Marius Corbu (24 de ani) integralist, formația maghiară a învins echipa lui Mohamed Salah și a făcut un pas mare spre calificarea în faza ligii înainte de returul de la Budapesta.

Ferencvaros, victorie mare cu Trabzonspor. Marius Corbu a fost integralist

Ferencvaros a reușit să deschidă scorul în minutul 17 al partidei cu Trabzonspor, prin Kristoffer Zachariassen, iar rezultatul s-a menținut până la finalul întâlnirii. Mohamed Salah, care a sosit în această vară la gruparea din Turcia din postura de jucător liber, după despărțirea de Liverpool, a fost integralist, însă nu și-a putut ajuta echipa.

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Egipteanul a avut o ocazie mare și a trimis 6 șuturi spre poarta adversă, dar nu a reușit să marcheze. Spre finalul jocului, gazdele au rămas în zece oameni, fundașul Chibuike Nwaiwu fiind eliminat direct după o intrare dură. Mijlocașul român Marius Corbu a fost integralist pentru echipa antrenată de fostul mijlocaș al Politehnicii Timișoara, slovacul Balazs Borbely. Denis Drăguș nu a făcut parte din lotul lui Trabzonspor și nu va evolua nici în returul de la Budapesta, care va avea loc pe 27 august, de la ora 21:30.

Cum au evoluat ceilalți români implicați în meciurile de joi seară

Marius Corbu nu a fost singurul român care a evoluat joi seară pentru o formație din străinătate. Tot în preliminariile Europa League, Cătălin Itu a jucat în eșecul dur suferit de CSKA Sofia, 0-3 pe terenul grecilor de la OFI Creta. Mijlocașul român a intrat pe teren în minutul 56, la scorul de 2-0, și nu și-a putut ajuta echipa. În meciul de campionat cu Botev Vratsa, disputat pe 16 august, Itu a oferit două pase decisive înainte de a fi eliminat.

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În Conference League, Bogdan Racovițan a fost integralist pentru Rakow în duelul disputat pe terenul lui Hajduk Split, încheiat la egalitate, 2-2. Conduși cu 1-0 și 2-1, polonezii au egalat dramatic, în minutul 90+5. Echipa lui Vlad Dragomir, Pafos, a remizat (1-1) pe terenul albanezilor de la Dinamo City, însă mijlocașul român nu a făcut parte din lot.

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