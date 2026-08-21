Maghiarii cu un român pe teren au produs marea surpriză în Europa League!

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Ferencvaros a reușit să se impună cu 1-0 pe terenul lui Trabzonspor în duelul din prima manșă a play-off-ului din Europa League. Cu mijlocașul român Marius Corbu (24 de ani) integralist, formația maghiară a învins echipa lui Mohamed Salah și a făcut un pas mare spre calificarea în faza ligii înainte de returul de la Budapesta.

Ferencvaros, victorie mare cu Trabzonspor. Marius Corbu a fost integralist

Ferencvaros a reușit să deschidă scorul în minutul 17 al partidei cu Trabzonspor, prin Kristoffer Zachariassen, iar rezultatul s-a menținut până la finalul întâlnirii. Mohamed Salah, care a sosit în această vară la gruparea din Turcia din postura de jucător liber, după despărțirea de Liverpool, a fost integralist, însă nu și-a putut ajuta echipa.

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Egipteanul a avut o ocazie mare și a trimis 6 șuturi spre poarta adversă, dar nu a reușit să marcheze. Spre finalul jocului, gazdele au rămas în zece oameni, fundașul Chibuike Nwaiwu fiind eliminat direct după o intrare dură. Mijlocașul român Marius Corbu a fost integralist pentru echipa antrenată de fostul mijlocaș al Politehnicii Timișoara, slovacul Balazs Borbely. și nu va evolua nici în returul de la Budapesta, care va avea loc pe 27 august, de la ora 21:30.

Cum au evoluat ceilalți români implicați în meciurile de joi seară

Marius Corbu nu a fost singurul român care a evoluat joi seară pentru o formație din străinătate. Tot în preliminariile Europa League, Cătălin Itu a jucat în eșecul dur suferit de CSKA Sofia, 0-3 pe terenul grecilor de la OFI Creta. Mijlocașul român a intrat pe teren în minutul 56, la scorul de 2-0, și nu și-a putut ajuta echipa. .

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În Conference League, Bogdan Racovițan a fost integralist pentru Rakow în duelul disputat pe terenul lui Hajduk Split, încheiat la egalitate, 2-2. Conduși cu 1-0 și 2-1, polonezii au egalat dramatic, în minutul 90+5. Echipa lui Vlad Dragomir, Pafos, a remizat (1-1) pe terenul albanezilor de la Dinamo City, însă mijlocașul român nu a făcut parte din lot.