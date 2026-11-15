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Maghiarii, extrem de sensibili după debutul lui Marius Corbu la naționala României: „S-a decis definitiv”

Alex Bodnariu
15.11.2026 | 14:19
Maghiarii extrem de sensibili dupa debutul lui Marius Corbu la nationala Romaniei Sa decis definitiv
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Ce a scris presa din Ungaria după debutul lui Marius Corbu! Maghiarii au readus în discuție situația sa. FOTO: SportPictures
Marius Corbu a impresionat la debutul pentru România, iar presa din Ungaria a reacționat imediat! Maghiarii au readus în discuție un subiect sensibil.
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Debutul lui Marius Corbu la naționala României nu a trecut neobservat în Ungaria! Mijlocașul lui Ferencváros a intrat pe teren în victoria cu Polonia, scor 2-1, și a lăsat o impresie foarte bună. Presa maghiară a urmărit cu atenție momentul, mai ales că fotbalistul de 24 de ani deține și cetățenia maghiară.

Marius Corbu, debut promițător pentru România! A impresionat în doar 23 de minute

Gică Hagi i-a oferit lui Marius Corbu șansa debutului la prima reprezentativă în minutul 67 al confruntării cu Polonia, când l-a trimis pe teren în locul lui Ianis Hagi. A urmat poate cea mai bună secvență de joc a tricolorilor, care au înscris de două ori în decurs de cinci minute, prin Alexandru Cicâldău și Dennis Man. România s-a impus cu 2-1 și a obținut primele puncte în actuala ediție din Nations League.

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Fotbalistul lui Ferencváros a intrat fără emoții, a arătat siguranță în posesie și s-a implicat în construcție. Prestația sa a fost apreciată de foștii internaționali Florin Prunea și Gabi Balint. Acesta din urmă a remarcat că mijlocașul a evoluat de parcă ar fi avut deja experiență la prima reprezentativă. Evoluția lui Corbu i-ar putea aduce chiar un loc de titular în partida cu Bosnia și Herțegovina.

Ce a scris presa din Ungaria după debutul lui Marius Corbu! Maghiarii au readus în discuție situația sa

Debutul lui Corbu a atras atenția mai multor publicații din Ungaria, care au urmărit în ultimele luni situația mijlocașului. Născut la Comănești, fotbalistul are origini ceangăie și deține inclusiv cetățenia maghiară. Posibilitatea de a evolua pentru naționala pregătită de Marco Rossi a fost discutată în trecut, însă Corbu a explicat după meciul cu Polonia că nu a fost niciodată eligibil să reprezinte Ungaria.

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Publicațiile maghiare au pus accent atât pe debutul mijlocașului, cât și pe declarațiile sale de după partidă. Magyar Nemzet a abordat inclusiv incidentele din tribune. Jurnaliștii au titrat: „Este cetățean maghiar, vorbește maghiara, joacă fotbal în Ungaria și totuși a debutat pentru echipa națională a României în acest weekend. La București, scandările «Ria, ria, Hungária!» au fost huiduite. Jucătorul lui Fradi devenit român a reacționat”.

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„Mijlocașul lui Ferencváros, Marius Corbu, în vârstă de 24 de ani, a evoluat pentru prima dată la naționala de seniori a României, iar astfel s-a decis definitiv că nu va mai putea deveni internațional maghiar”, au scris cei de la Magyar Nemzet după meciul jucat pe Arena Națională.

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NB1.hu a ales să evidențieze impresia lăsată de Corbu după primele minute în tricoul României: „Mijlocașul lui Fradi i-a convins imediat pe români și a clarificat problema reprezentării Ungariei. Marius Corbu este lăudat în România, iar el a declarat că nu a fost niciodată eligibil să joace pentru naționala Ungariei.”

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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