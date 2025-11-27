Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”

ADVERTISEMENT

FCSB și Akademia Puskas s-au înfruntat, miercuri, la Buftea, în play-off-ul pentru “16”-imile UEFA Youth League. Ungurii au câștigat partida tur, scor 2-1. Roș-albaștrii au marcat prin Alexandru Stoian (17 ani), fotbalist care, ușor, începe să se impună și la echipa mare. După reușita tânărului atacant, maghiarii au întors scorul grație execuțiilor lui Zsombor Varga și Zsolt Krupa, din repriza a doua. Până la retur, programat pe 10 decembrie, jurnaliștii din țara vecină au analizat ce s-a întâmplat în meciul de la Buftea.

Pe cine au remarcat maghiarii în partida FCSB – Akademia Puskas

Maghiarii nu au putut să nu-l remarce pe Alexandru Stoian, autorul golului marcat de FCSB. Jurnaliștii de la celebra publicație au scris despre tânărul atacant la superlativ. De asemenea, au ajuns la concluzia că Gigi Becali a dat lovitura când .

“Nu a dat degeaba 900.000 de euro pentru a-l lua pe Stoian de la Farul. Acesta a profitat de prima ocazie apărută după pauză și a trimis cu capul în plasă, din trei metri, mingea centrată de Denis Colibănașu”, a notat sursa citată.

În acest sezon, în toate competițiile, patru goluri în 15 partide. În plus, are și un assist. Pe transfermarkt.de, are o cotă de piață de 500.000 de euro. În partida cu Akademia Puskas, atacantul a fost înlocuit în minutul 81, după ce a acuzat probleme medicale.

Ce personalități au asistat la meciul de la Buftea

Totodată, jurnaliștii maghiari au evidențiat faptul că roș-albaștrii nu au avut galerie la partida de la Buftea și că fanii maghiari au dominat fondul sonor. La partidă au asistat inclusiv președintele FRF, Răzvan Burleanu, și directorul tehnic Mihai Stoichiță.

”Doar fanii maghiari au putut fi auziți miercuri după-amiază la centrul de pregătire al Federației Române din Buftea, unde campioanele României și Ungariei U19 s-au întâlnit în Youth League.

Din partea românească, liderii FRF, președintele Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță, au fost prezenți la meci, dar și Zoltan Szondy (n.r.- președintele de la Csikszereda, șeful Academiei de Fotbal din Ținutul Secuiesc, l-a urmărit de la fața locului”, a mai scris sursa menționată anterior.