Sport

Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”

Maghiarii au rămas impresionați de un fotbalist al roș-albaștrilor după partida dintre FCSB și Akademia Puskas, din play-off-ul UEFA Youth League. La ce concluzie au ajuns după o nouă prestație de excepție a românului.
Răzvan Scarlat
27.11.2025 | 13:00
Maghiarii il lauda pe Gigi Becali pentru transferul facut la FCSB Nu degeaba a dat atatia bani
ULTIMA ORĂ
Roș-albaștrii se bucură după un gol marcat de Alexandru Stoian. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB și Akademia Puskas s-au înfruntat, miercuri, la Buftea, în play-off-ul pentru “16”-imile UEFA Youth League. Ungurii au câștigat partida tur, scor 2-1. Roș-albaștrii au marcat prin Alexandru Stoian (17 ani), fotbalist care, ușor, începe să se impună și la echipa mare. După reușita tânărului atacant, maghiarii au întors scorul grație execuțiilor lui Zsombor Varga și Zsolt Krupa, din repriza a doua. Până la retur, programat pe 10 decembrie, jurnaliștii din țara vecină au analizat ce s-a întâmplat în meciul de la Buftea.

Pe cine au remarcat maghiarii în partida FCSB – Akademia Puskas

Maghiarii nu au putut să nu-l remarce pe Alexandru Stoian, autorul golului marcat de FCSB. Jurnaliștii de la celebra publicație Nemzeti Sport au scris despre tânărul atacant la superlativ. De asemenea, au ajuns la concluzia că Gigi Becali a dat lovitura când l-a transferat de la Farul.

ADVERTISEMENT

Nu a dat degeaba 900.000 de euro pentru a-l lua pe Stoian de la Farul. Acesta a profitat de prima ocazie apărută după pauză și a trimis cu capul în plasă, din trei metri, mingea centrată de Denis Colibănașu”, a notat sursa citată.

În acest sezon, în toate competițiile, Alexandru Stoian a marcat pentru FCSB patru goluri în 15 partide. În plus, are și un assist. Pe transfermarkt.de, are o cotă de piață de 500.000 de euro. În partida cu Akademia Puskas, atacantul a fost înlocuit în minutul 81, după ce a acuzat probleme medicale.

ADVERTISEMENT
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de...
Digi24.ro
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă

Ce personalități au asistat la meciul de la Buftea

Totodată, jurnaliștii maghiari au evidențiat faptul că roș-albaștrii nu au avut galerie la partida de la Buftea și că fanii maghiari au dominat fondul sonor. La partidă au asistat inclusiv președintele FRF, Răzvan Burleanu, și directorul tehnic Mihai Stoichiță.

ADVERTISEMENT
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi
Digisport.ro
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu

Doar fanii maghiari au putut fi auziți miercuri după-amiază la centrul de pregătire al Federației Române din Buftea, unde campioanele României și Ungariei U19 s-au întâlnit în Youth League.

Din partea românească, liderii FRF, președintele Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță, au fost prezenți la meci, dar și Zoltan Szondy (n.r.- președintele de la Csikszereda, șeful Academiei de Fotbal din Ținutul Secuiesc, l-a urmărit de la fața locului”, a mai scris sursa menționată anterior.

ADVERTISEMENT
A început ”invazia” germană în Bănie! Fanii lui Mainz, impresionați de Târgul de...
Fanatik
A început ”invazia” germană în Bănie! Fanii lui Mainz, impresionați de Târgul de Crăciun din Craiova înaintea meciului din Conference League. Video
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Câți...
Fanatik
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Câți jucători au evidențiat nemții de la alb-albaștri
E gata “Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul fabulos despre viața lui...
Fanatik
E gata “Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul fabulos despre viața lui Adrian Mutu. Toate detaliile producției
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Afacerea care i-a 'mâncat' 5 milioane de euro lui Marian Aliuță: 'Simți disperare'
iamsport.ro
Afacerea care i-a 'mâncat' 5 milioane de euro lui Marian Aliuță: 'Simți disperare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!