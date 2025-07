Maghiarii, în stare de șoc după eșecul usturător suferit de Csikszereda la Clinceni: „Fără milă!”

, în penultimul meci al etapei a doua din SuperLiga României. Gruparea nou promovată a încasat nu mai puțin de șase goluri în deplasarea de la Clinceni.

Presa maghiară, șocată de eșecul usturător suferit de Csikszereda

Aflată la al doilea meci pe prima scenă a fotbalului românesc, Csikszereda a fost învinsă categoric de Unirea Slobozia, în cadrul unei partide disputate .

Formația oaspete începuse excelent jocul și a deschis scorul din lovitură de la 11 metri, dar totul s-a năruit în momentul în care .

Purece a restabilit egalitatea din lovitură de la 11 metri, iar Aganovic a dat o super-lovitură pentru gazde chiar înaintea pauzei. Repriza a doua a fost controlată în totalitate de ialomițeni, care au mai marcat alte patru goluri.

Presa din Ungaria a reacționat imediat după eșecul catastrofal al ciucanilor. Aceștia nu și-au putut explica cum oaspeții au cedat atât de ușor, după un început bun de joc.

„În ciuda faptului că a condus-o pe Unirea Slobozia, Csikszereda, echipa secuiască, a primit șase goluri în primul său meci în deplasare din Superliga.

Echipa din Ciuc a preluat conducerea dintr-o lovitură de pedeapsă. Jozef Dolny a șutat în colțul din dreapta jos. Cu toate acestea, pe măsură ce Slobozia a crescut presiunea, lipsa de ritm de top a jucătorilor de la Csikszereda a devenit evidentă.

Raul Palmes nu numai că i-a oferit mingea lui Christ Afalna, dar l-a și călcat în picioare pe atacant și a primit un cartonaș roșu, iar Florin Purece a egalat din penalty. În minutele suplimentare, Adnan Aganovic a marcat.

Slobozia a jucat mult mai liber și, deși nu a pus presiune constantă asupra apărării din Ciuc, a pedepsit fără milă seria de greșeli ale lui Csikszereda. Din fericire pentru echipa din Ciuc, arbitrul a văzut fault la reușita lui Florescu și s-a încheiat 1-6”, au scris cei de la .

Robert Ilyes, după ce echipa sa a încasat șase goluri de la Unirea Slobozia: „Poate nu suntem pregătiți pentru prima ligă”

Antrenorul celor de la Csikszereda a vorbit la finalul partidei cu Unirea Slobozia despre eșecul suferit de echipa nou promovată. Tehnicianul ciucanilor a încercat să găsească explicații pentru prestația modestă a echipei sale.

„Nu putem comenta nimic. Am fost o echipă foarte naivă. Văzând starea gazonului, chiar am zis să nu riscăm să pasăm în zona centrală, unde era teren mocirlos. Dar am luat primul gol pe construcția noastră, o greșeală ce putea fi evitată. Plus alta, eliminarea lui Raul. Nu înțeleg să ai o asemenea intrare, cu ambele picioare, în careu. E o chestiune de naivitate. La golul doi, n-am avut responsabilitate.

Nimeni nu se aștepta la scorul ăsta, am fost foarte compacți în apărare, ei nici măcar n-au tras vreun șut la poartă în prima repriză. Apoi, după pauză, normal, am încercat să punem presiune pe ei, am riscat. E responsabilitatea mea, le-am spus jucătorilor că n-avem ce pierde. 1-2, 1-3, 1-4, până la urmă se dau trei puncte, unul sau niciunul la fotbal.

Acum mi-am dat seama că poate nu suntem pregătiți pentru prima ligă sau poate nu avem jucători. Împreună cu cei din conducere, trebuie să vedem cum mergem mai departe. Știam că Unirea Slobozia e o echipă pragmatică, fără riscuri, care joacă la rezultat. Acum, i-a ieșit totul, la orice șut pe poartă a fost gol. Mergem acasă și analizăm toată situația.

Aici deja vorbim de valoarea jucătorilor. Etapa trecută am avut 13 jucători fară experiență la nivelul primei ligi. E foarte greu când vii de la Liga 2, unde adversarii au cinci ocazii și îți dau doar un gol. Aici, cu o echipă mică, pentru că nu putem spune că e ca FCSB, Dinamo, Craiova, te taxează. Nu poți să îi dai asemenea cadouri”, a declarat Robert Ilyes la finalul partidei, potrivit .