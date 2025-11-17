Maghiarii nu l-au uitat pe Emeric Ienei! Ce s-a întâmplat înaintea meciului Ungaria – Irlanda, decisiv pentru barajul CM 2026

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei a încetat din viață la 88 de ani, pe 5 noiembrie, însă maghiarii nu l-au uitat. Iată ce s-a întâmplat, de fapt, înaintea meciului Ungaria – Irlanda, decisiv pentru barajul CM 2026. Partida este disputată pe Puskas Arena.

Emeric Ienei, omagiat înaintea partidei dintre Ungaria și Irlanda

Partida dintre Ungaria și Irlanda este una importantă pentru jucătorii de fotbal. Atât spectatorii, cât și sportivii sunt cu sufletul la gură pentru că este vorba de o partidă importantă pentru barajul de calificare pentru Campionatul Mondial 2026.

Fanii acestui sport sunt entuziasmați, ungurii aducând un omagiu regretatului Emeric Ienei. Maghiarii nu au trecut cu vederea cariera regretatului antrenor, care a fost selecționer al Ungariei între anii 1992 – 1993.

Așadar, au făcut un gest foarte frumos în memoria fostului căpitan al echipei naționale. Cei aproximativ 60.000 de spectatori, aflați pe Puskas Arena, au făcut liniște pentru unul dintre cei mai mari antrenori români din istorie.

Toți oamenii au respectat înaintea partidei dintre Ungaria și Irlanda. La scurt timp după anunțul crainicului au răsunat aplauze în tribune. Au venit inclusiv de pe terenul de fotbal, de la ambele tabere.

Emeric Ienei, aprecieri din partea jurnaliștilor maghiari

Regretatul a fost un sportiv de renume pentru România și pentru Ungaria, maghiarii având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. Când au aflat vestea morții sale au rememorat un moment decisiv al carierei sale.

„Emeric Ienei era așteptat să facă o minune. Trebuia să conducă echipa națională a Ungariei la Campionatele Mondiale din Statele Unite. Antrenorul a început bine, învingând Austria și Ucraina, în partide amicale.

Dar în prima rundă de calificare la Cupa Mondială, Islanda a reușit să câștige pe Stadionul Poporului din Budapesta, reușind o surpriză uriașă. Plecarea lui Ienei era deja anticipată la vremea respectivă, dar antrenorul a rămas.

Toamna nu a mers rău, echipa maghiară a câștigat în Luxemburg și s-a întors acasă din Grecia cu un punct important. Dar chiar și atunci se știa că meciul de acasă împotriva Greciei va decide dacă Ungaria va avea o șansă la calificare.

Ulterior, grecii s-au calificat pentru prima dată în istoria lor la Campionatul Mondial, iar câteva zile mai târziu Emeric Ienei și-a prezentat demisia, care a fost în cele din urmă acceptată de Federația Maghiară de Fotbal”, , după moartea lui Emeric Ienei.