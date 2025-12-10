Maghiarii s-au convins, după ce FCSB a fost eliminată de Puskas Akademia din UEFA Youth League: „Nici măcar cu un om în plus”

Învinsă cu 2-1 în prima manșă de către formația maghiară Puskas Akademia, FCSB U19 a avut o evoluție foarte bună în Ungaria, însă nu a reușit să obțină calificarea. Gruparea „roș-albastră” s-a impus cu 3-2, dar a cedat mai apoi cu 2-4 la loviturile de departajare. Presa maghiară a oferit primele reacții după disputa dramatică de la Felcsut.
FCSB U19 a deschis scorul încă din primul minut al partidei, prin David Popa, însă maghiarii au egalat după scurt timp, odată cu reușita lui Asvanyi. Andrei Panait a readus-o pe FCSB în avantaj cu un șut frumos de la distanță, însă avantajul nu a rezistat nici de această dată, Zahoran egalând pentru gazde după doar 6 minute.
În minutul 28, David Popa a realizat „dubla”, iar FCSB a devenit mare favorită la calificare mai apoi, după ce Umathum a fost eliminat direct pentru un fault comis în postura de ultim apărător. Din nefericire, campioana României nu a reușit să profite de superioritatea numerică, deși a avut numeroase ocazii. Portarul Mirko Bozo a fost în zi de grație, iar jucătorii de la FCSB au lovit de trei ori bara. Așadar, calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde maghiarii s-au impus cu 4-2.
Victoria celor de la Puskas Akademia a fost sărbătorită în Ungaria, ținând cont de contextul deosebit al întâlnirii. „A fost o luptă eroică. În timpul regulamentar, românii și-au recuperat deficitul, dar nu au reușit să întoarcă meciul în avantajul lor nici măcar cu un om în plus, iar la loviturile de departajare, Academia Puskas a fost mai precisă. Echipa din Felcsut a avansat astfel în 16-imi”, au notat cei de la Nemzeti Sport.
Cei de la m4sport.hu au titrat „Akademia Puskas și-a învins adversara din România și a avansat în 16-imile Champions League U19”. Aceștia au și analizat duelul de la Felcsut: „Prima repriză a fost una plină de evenimente: românii au trecut în avantaj în primul minut, dar Domonkos Asvanyi a egalat în minutul 4. Oaspeții au trecut din nou în avantaj în minutul 11, dar apoi David Zahoran a răspuns.
Al treilea gol al adversarilor a sosit în minutul 28, iar la scurt timp după, echipa din Felcsut a rămas în zece oameni după eliminarea căpitanului Adam Umathum. În startul reprizei secunde, bara a salvat de două ori echipa maghiară. Românii au atacat mult, dar echipa gazdă s-a apărat cu multă dedicare și a reușit să mențină rezultatul. La penalty-uri, maghiarii au ratat primii, dar au înscris de patru ori mai apoi, în timp ce românii au făcut două greșeli”.
Turul 3, în care s-a disputat această „dublă”, este ultimul de pe ruta campioanelor interne, iar echipele calificate avansează în faza eliminatorie, unde vor întâlni grupările clasate pe locurile 7-16 de pe ruta „Champions League”. Aici evoluează formațiile de juniori ale echipelor implicate în cea mai puternică întrecere inter-cluburi, care s-au întâlnit într-o fază a ligii cu 6 runde.
Ambele faze s-au încheiat miercuri, așadar, în cazul în care s-ar fi calificat, FCSB U19 ar fi știut lista cu potențialii adversari de pe ruta „Champions League”. Este vorba despre formaţiile de juniori ale unor cluburi imense din Europa: Atletico Madrid, Barcelona, Manchester City, Tottenham, Borussia Dortmund, Sporting, PSG, Inter Milano, Ajax și Liverpool.