Maghiarii s-au convins, după ce FCSB a fost eliminată de Puskas Akademia din UEFA Youth League: „Nici măcar cu un om în plus”

Învinsă cu 2-1 în prima manșă de către formația maghiară Puskas Akademia, FCSB U19 a avut o evoluție foarte bună în Ungaria, însă nu a reușit să obțină calificarea. Gruparea „roș-albastră” s-a impus cu 3-2, dar a cedat mai apoi cu 2-4 la loviturile de departajare. Presa maghiară a oferit primele reacții după disputa dramatică de la Felcsut.

FCSB U19, eliminare dramatică din UEFA Youth League

FCSB U19 a deschis scorul încă din primul minut al partidei, prin David Popa, însă maghiarii au egalat după scurt timp, odată cu reușita lui Asvanyi. Andrei Panait a readus-o pe FCSB în avantaj cu un șut frumos de la distanță, însă avantajul nu a rezistat nici de această dată, Zahoran egalând pentru gazde după doar 6 minute.

În minutul 28, David Popa a realizat „dubla”, iar FCSB a devenit mare favorită la calificare mai apoi, după ce Umathum a fost eliminat direct pentru un fault comis în postura de ultim apărător. Din nefericire, campioana României nu a reușit să profite de superioritatea numerică, deși a avut numeroase ocazii. Portarul Mirko Bozo a fost în zi de grație, iar jucătorii de la FCSB au lovit de trei ori bara. Așadar, calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde maghiarii s-au impus cu 4-2.

Cum a reacționat presa din Ungaria după Puskas Akademia – FCSB

a fost sărbătorită în Ungaria, ținând cont de contextul deosebit al întâlnirii. „A fost o luptă eroică. În timpul regulamentar, românii și-au recuperat deficitul, dar nu au reușit să întoarcă meciul în avantajul lor nici măcar cu un om în plus, iar la loviturile de departajare, Academia Puskas a fost mai precisă. Echipa din Felcsut a avansat astfel în 16-imi”, au notat cei de la .

Cei de la au titrat „Akademia Puskas și-a învins adversara din România și a avansat în 16-imile Champions League U19”. Aceștia au și analizat duelul de la Felcsut: „Prima repriză a fost una plină de evenimente: românii au trecut în avantaj în primul minut, dar Domonkos Asvanyi a egalat în minutul 4. Oaspeții au trecut din nou în avantaj în minutul 11, dar apoi David Zahoran a răspuns.

Al treilea gol al adversarilor a sosit în minutul 28, iar la scurt timp după, echipa din Felcsut a rămas în zece oameni după eliminarea căpitanului Adam Umathum. În startul reprizei secunde, bara a salvat de două ori echipa maghiară. Românii au atacat mult, dar echipa gazdă s-a apărat cu multă dedicare și a reușit să mențină rezultatul. La penalty-uri, maghiarii au ratat primii, dar au înscris de patru ori mai apoi, în timp ce românii au făcut două greșeli”.

FCSB U19 ar fi putut întâlni granzii Europei în următoarea fază

Turul 3, în care s-a disputat această „dublă”, este ultimul de pe ruta campioanelor interne, iar echipele calificate avansează în faza eliminatorie, unde vor întâlni grupările clasate pe locurile 7-16 de pe ruta „Champions League”. Aici evoluează formațiile de juniori ale echipelor implicate în cea mai puternică întrecere inter-cluburi, care s-au întâlnit într-o fază a ligii cu 6 runde.

Ambele faze s-au încheiat miercuri, așadar, în cazul în care s-ar fi calificat, ar fi știut lista cu potențialii adversari de pe ruta „Champions League”. Este vorba despre formaţiile de juniori ale unor cluburi imense din Europa: Atletico Madrid, Barcelona, Manchester City, Tottenham, Borussia Dortmund, Sporting, PSG, Inter Milano, Ajax și Liverpool.