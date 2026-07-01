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Magia Campionatului Mondial! Aproape de bătaie pe teren, Tielemans și Trossard au făcut golul revenirii fantastice din Belgia – Senegal. Video

Momente cu totul speciale la Campionatul Mondial, în meciul din 16-imi dintre Belgia și Senegal! Tielemans și Trossard s-au certat pe teren, iar apoi au făcut golul revenirii de senzație
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.07.2026 | 01:26
Magia Campionatului Mondial Aproape de bataie pe teren Tielemans si Trossard au facut golul revenirii fantastice din Belgia Senegal Video
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Aproape de bătaie pe teren, Tielemans și Trossard au făcut golul revenirii fantastice din Belgia - Senegal. Foto: Profimedia
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Youri Tielemans (29 de ani) și Leandro Trossard (31 de ani) s-au aflat în centrul atenției în finalul meciului Belgia – Senegal, disputat în noaptea de miercuri spre joi pe fusul orar al României la Seattle în 16-imile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Youri Tielemans și Leandro Trossard, aproape de bătaie pe teren în meciul Belgia – Senegal

În primul rând, la scorul de 2-0 pentru africani, cei doi coechipieri au avut o ceartă destul de aprinsă chiar pe teren și a fost nevoie de intervenția altor colegi ai lor pentru ca scena să nu degenereze. Ulterior, belgienii au reușit să reducă din diferență în minutul 86 prin Romelu Lukaku, iar în minutul 89 chiar au și egalat.

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După ceva timp, Tielemans și Trossard au făcut golul egalizator al Belgiei

Interesant de remarcat este că golul egalizator a fost marcat de Tielemans cu o lovitură de cap din preajma careului mic, după o ieșire total neinspirată din poartă a lui Diaw, iar centrarea a fost furnizată chiar de către Trossard. Nu s-a mai înscris până la finalul celor 90 de minute, astfel încât s-a intrat în prelungiri pentru a se decide cine se califică în optimi.

Senegal a deschis scorul în acest meci în minutul 25 prin Habib Diarra, iar în minutul 51 Ismaila Sarr a dus scorul la 2-0 pentru africani. Învingătoarea din această partidă dintre Belgia și Senegal urmează să se dueleze în optimile de finală de la Campionatul Mondial cu naționala care se va impune în meciul SUA – Bosnia. 

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Grație golului înscris la Seattle, Ismaila Sarr a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei țării sale la Mondiale, cu 5 reușite. În acest meci, în prima repriză, s-au petrecut și alte două momente inedite. În primul rând, Rudi Garcia, selecționerul Belgiei, și câțiva dintre jucătorii săi au fost udați de aspersoarele de pe gazon în timpul pauzei de hidratare. De asemenea, la un moment dat jocul a fost întrerupt, după ce trei suporteri au intrat pe gazon.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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